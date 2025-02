Nam shipper bị tài xế xe hạng sang Lexus hành hung nói gì?

Ngày 11-2, Công an phường Yên Phụ (quận Tây Hồ, TP Hà Nội) đã phối hợp với lực lượng chức năng lấy lời khai của nam thanh niên shipper bị hành hung gây xôn xao dư luận.



Nam tài xế shipper sau khi rời trụ sở Công an. Ảnh: D.H.

Rời trụ sở Công an phường Yên Phụ vào trưa 11-2, nam tài xế shipper L.X.H. (31 tuổi) cho biết trong buổi sáng, anh đã làm việc với lực lượng chức năng để khai báo phục vụ công tác điều tra.

Mặt vẫn còn sưng và vết xước, anh H. cho biết lúc đó vụ việc xảy ra rất nhanh khi ô tô va chạm với xe máy của của anh. Ngay sau đó, người lái ô tô xuống lớn tiếng và nhảy vào đấm, đá anh.

"Đến nay, tôi vẫn đau đầu, choáng váng, mắt bên phải vẫn sưng to, rách ở nhiều vị trí và còn bị chảy máu mũi. Tôi đã được công an lấy lời khai và diễn biến vụ việc. Cơ quan công an đang đưa tôi đi khám giám định thương tật" - tài xế shipper.

Nam shipper cho biết thêm từ khi vụ việc xảy ra, anh chưa nhận được lời hỏi thăm của người hành hung.

Trao đổi với báo chí, anh D., người chứng kiến sự việc, cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 12 giờ ngày 10-2, tại ngách 50 ngõ 310 đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ. Khi đó, tài xế shipper từ trong ngách đi ra đúng thời điểm chiếc Lexus biển số 30L... tiến vào.

Người đàn ông hành hung nam shipper

Theo anh D. do chở hàng nặng, nam shipper dừng xe, nhường đường cho ô tô đi Lexus trước song 2 phương tiện vẫn xảy ra va chạm. Sau đó, người ngồi trên chiếc Lexus đã hạ kính ô tô chửi người đi xe máy và xuống xe.

Theo một nhân chứng khác, lúc này, nam shipper chủ động xin lỗi, tài xế ô tô bỏ qua và quay trở lại xe. Tuy nhiên, người ngồi ghế phụ trên chiếc Lexus tiếp tục chửi bới nam shipper, nên thanh niên này đã đáp trả: "Xe nhà bác đâm vào cháu, cháu chưa kịp làm gì bác đã hạ kính xuống chửi cháu rồi".

Ngay sau đó, người điều khiển chiếc xế hộp quay lại đánh tới tấp vào người nam shipper. Khi thấy người đàn ông hành hung nam thanh niên, người phụ nữ chứng kiến sự việc đã can ngăn song hành động của tài xế xe ô tô chỉ dừng lại khi 2 người trên chiếc Lexus xuống giữ người này lại.

Theo anh D., nam shipper bị mất một bàn tay nên rất khó khăn trong việc lùi xe máy đang chở hàng nặng. Sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc.

Theo đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông đã lao vào đánh liên tiếp vùng đầu của nam shipper. Thậm chí, người đàn ông còn dùng mũ bảo hiểm hành hung nạn nhân đến mức chiếc mũ vỡ nát.