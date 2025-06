Nam thần, mỹ nhân Việt sẵn sàng tham chiến ở đấu trường quốc tế

Người đẹp Võ Cao Kỳ Duyên sẵn sàng chinh chiến ở Ba Lan

Trước thềm đi thi Mister Supranational (Nam vương Siêu quốc gia) 2025, Minh Khắc tung bộ ảnh mới theo phong cách hiện đại, gây ấn tượng với vẻ ngoài lịch lãm quyến rũ. Đến với hành trình chinh chiến quốc tế ở giai đoạn nước rút đầy thử thách, Minh Khắc cùng ê-kíp đã lựa chọn xây dựng một hình ảnh mới: một quý ông trưởng thành, hiện đại và mang chiều sâu nội tâm.

Nam thần 9X kể "Tôi rảnh là tập luyện. Vì có quá nhiều thứ phải chuẩn bị từ quần áo, chụp ảnh, quay phim, lên kế hoạch đi thi đồng thời giải quyết hết các công việc như chạy các show MC, hoàn thành các hợp đồng đã ký với đối tác... vậy nên quỹ thời gian cho việc tập luyện cũng không nhiều. Dù vô cùng bận rộn nhưng tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng".

"Khi biết tin thì ai cũng bất ngờ nhưng ngay sau đó lại lập tức bắt tay hỗ trợ tôi, bố mẹ thì cổ vũ tinh thần rất nhiều, ê kip đặc biệt là quản lý đã giúp tôi xây dựng chiến lược về hình ảnh từ quay dựng clip giới thiệu đến thực hiện các bộ ảnh. Bạn bè xung quanh người thì hỗ trợ quần áo, người thì hỗ trợ đến cả thức ăn mang đi để giữ body", Minh Khắc bật mí. Đặc biệt, siêu mẫu Hà Anh liên tục đốc thúc tinh thần và giao cho Minh Khắc rất nhiều "bài tập về nhà". Anh nói: "Những nội dung xoay quanh thông điệp về một đất nước Việt Nam tươi đẹp và một người đàn ông Việt Nam tự tin, bản lĩnh và sâu sắc đã được chị Hà Anh cùng tôi xây dựng kỹ lưỡng, tập luyện cách truyền đạt".

Nam vương Minh Khắc sẵn sàng cho cuộc thi nam vương ở Ba Lan

Minh Khắc từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022. Mister Supranational cuộc thi nam vương quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan. Chung kết Mister Supranational năm nay sẽ diễn ra vào ngày 28-6 tại Ba Lan.

Bên cạnh đó, hoa hậu Kỳ Duyên mang hơn 100 kg hành lý đến Ba Lan thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2025. Tại sân bay khởi hành đi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu quốc gia) 2025, Hoa hậu Võ Cao Kỳ Duyên thu hút với phong cách thời trang sang chảnh và thanh lịch.

Khán giả đặt kỳ vọng vào Minh Khắc

Trong lần sang châu Âu này, Hoa hậu Kỳ Duyên mang theo hơn 100kg hành lý, bao gồm bộ trang phục kèm phụ kiện đến từ các nhà thiết kế nổi tiếng.

Không chỉ có váy áo lộng lẫy, nàng hậu còn chu đáo chuẩn bị những món quà mang đậm dấu ấn văn hóa Việt Nam để gửi tặng cho bạn bè quốc tế. Hoa hậu Kỳ Duyên thổ lộ: "Trong hành trình này, tôi may mắn có công ty FIVE6 đồng hành, tạo điều kiện tốt nhất từ việc lên ý tưởng trang phục cho đến việc sắp xếp lịch trình tập luyện…".

Võ Cao Kỳ Duyên là Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Người đẹp sinh năm 2005 tại thành phố Hải Phòng, hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam. Cô cao 1m75, số đo hình thể 84-60-97cm. Thời gian qua, Hoa hậu Kỳ Duyên chăm chỉ luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi Miss Supranational 2025. Cô hoàn thiện khả năng catwalk, ứng xử, trình độ tiếng Anh và siết hình thể.

Kỳ Duyên xinh xắn ngày lên đường

Miss Supranational là cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan, là một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế uy tín, đề cao vẻ đẹp hiện đại, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng toàn cầu của thí sinh. Chung kết Hoa hậu Siêu quốc gia 2025 diễn ra ngày 27-6 tại Ba Lan (giờ địa phương).