Nam thần tượng điển trai công bố kết hôn

Ngày 1-11, Taecyeon đã đăng tải thư tay, trải lòng: "Đã 19 năm trôi qua kể từ khi tôi ra mắt cùng 2PM. Từ những ngày đầu tiên trong chương trình tuyển chọn "Superstar Survival" cho đến nay, tôi được như thế này là nhờ sự đồng hành của các bạn. Vì vậy, tôi cảm thấy việc báo tin này cho các bạn trước tiên là điều đúng đắn".

Taecyeon công bố kết hôn

Nam thần tượng cho biết đã hứa sẽ dành trọn cuộc đời còn lại bên một người hiểu và tin tưởng bản thân từ lâu. Cả hai dự định sẽ cùng nhau bước đi trên con đường đời, luôn bên cạnh nhau.

"Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn người hâm mộ vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của các bạn, giúp tôi đi được đến chặng đường này.

Các bạn không thể tưởng tượng được tình yêu thương và sự động viên của các bạn đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh vô bờ bến như thế nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức trong tương lai với tư cách là một thành viên của 2PM, một diễn viên và một Taecyeon của các bạn để đền đáp tình yêu thương và sự tin tưởng của các bạn" - Taceyeon thổ lộ.

Nam ca sĩ, diễn viên Taecyeon thừa nhận mối quan hệ với một bạn gái ngoài ngành giải trí vào năm 2020. Sau 6 năm công khai hẹn hò, những bức ảnh anh cầu hôn bạn gái trước Tháp Eiffel ở Paris - Pháp đã gây xôn xao cộng đồng mạng vào tháng 2 năm nay.

Vào thời điểm đó, nam ca sĩ đã phủ nhận tin đồn sắp cưới. Hiện tại, các nguồn tin cho biết đám cưới của cặp đôi dự kiến diễn ra vào mùa xuân năm sau. Công ty quản lý của anh cũng đã ra thông cáo về chuyện này.

Ok Taecyeon sinh năm 1988, vào làng giải trí năm 2008 cùng nhóm nhạc 2PM. Nhóm nổi tiếng với những ca khúc: "Hands Up", "Again & Again", "Heartbeat", "I'll Be Back"…

Anh còn đóng nhiều phim: "Cinderella's Sister", "Dream High", "Vincenzo", "The First Night with the Duke"…