Thời sự

Nam thanh niên bị chích điện, đe dọa lấy nội tạng khi làm việc tại Campuchia

Như Quỳnh

(NLĐO) – Cơ quan công an đã giải cứu một nam thanh niên bị đánh đập, chích điện, đe dọa sát hại lấy nội tạng khi làm việc tại Campuchia.

Ngày 9-8, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà T.T.T. (SN 1982, trú xã Minh Thanh, Tuyên Quang) gửi tới lực lượng Công an tỉnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, vì đã khẩn trương, tận tâm hỗ trợ giải cứu con trai bà từ Campuchia trở về an toàn.

Nam thanh niên bị chính điện, đe dọa lấy nội tạng khi làm việc tại Campuchia - Ảnh 1.

Công an Tuyên Quang giải cứu thành công nạn nhân bị lừa đưa sang Campuchia. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo cơ quan công an, tháng 10-2024, anh N.N.S. (SN 2007, con trai bà T.) tin theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội, xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Đến nơi, S. mới biết mình bị lừa bán vào một công ty do người Trung Quốc điều hành, chuyên thực hiện lừa đảo trên không gian mạng.

Khi không đạt chỉ tiêu hoặc chống đối, S. bị đánh đập, chích điện, bỏ đói và bị ép gọi điện về gia đình đòi 400 triệu đồng tiền chuộc. Chúng đe dọa, nếu không nộp tiền sẽ bán S. lấy nội tạng hoặc thậm chí bị giết.

Lo lắng, bà T. tìm đủ cách cứu con nhưng bất lực, không biết địa chỉ nơi S. bị giam giữ tại Campuchia. Tháng 2-2025, bà đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tuyên Quang trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đơn vị đã động viên tinh thần gia đình, đồng thời triển khai biện pháp nghiệp vụ để xác định vị trí anh S.; báo cáo Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Sở Ngoại vụ, đề nghị phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng lực lượng chức năng sở tại để giải cứu.

Ngày 20-3-2025, anh S. được đưa về nước an toàn, không phải trả bất kỳ khoản chi phí nào. Sau thời gian điều trị và ổn định tâm lý, sức khỏe của anh đã phục hồi.

Trong thư, bà T. bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành tới Giám đốc Công an tỉnh Tuyên Quang cùng toàn thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã không quản ngại khó khăn, tận tâm giúp đỡ gia đình bà, đưa S. trở về đoàn tụ sau những tháng ngày bị đe dọa, giam giữ trái pháp luật nơi đất khách.

nam thanh niên xuất cảnh trái phép không gian mạng mạng xã hội Campuchia đánh đập
