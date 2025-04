Nam thanh niên bình luận gây chia rẽ vùng miền việc Ninh Bình xây nhà khách 170 tỉ đồng

Ngày 29-4, tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định vừa phát hiện, xử lý nghiêm hành vi đăng tải thông tin phản cảm, chia rẽ vùng miền trên mạng xã hội.

Đ.H.N. bình luận gây bất bình, chia rẽ vùng miền làm việc với công an. Ảnh: Công an Nam Định

Theo Công an tỉnh Nam Định, trước đó, ngày 24-4, trang Fanpage "Ninh Bình Online" đăng tải thông tin "Tuyệt vời! Tỉnh Ninh Bình đầu tư 170 tỉ đồng xây dựng nhà khách mới dạng biệt thự cho cán bộ luân chuyển ở...".

Ngay sau khi bài viết đăng tải, tài khoản Facebook cá nhân "Hải Nam" đã có nhiều bình luận khiếm nhã, sử dụng lời lẽ phản cảm, mang tính xúc phạm, phân biệt vùng miền, địa phương gây ảnh hưởng đến tinh thần đoàn kết giữa 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình; tác động tiêu cực đến quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nhận định chủ tài khoản Facebook là người Nam Định, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nam Định đã tiến hành xác minh và mời chủ tài khoản Facebook "Hải Nam" là Đ.H.N. (SN 2000, ngụ TP Nam Định) đến làm việc.

Tại cơ quan công an, Đ.H.N. cho biết do không nhận thức được hậu quả của hành vi nên đã đăng tải những bình luận phản cảm, xuyên tạc trên Fanpage "Ninh Bình Online". N. sau đó đã tự nguyện khai báo, gỡ bỏ bình luận đăng tải, đăng bài xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.H.N. về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định Điểm a, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ với mức phạt 5 triệu đồng.