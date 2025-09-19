HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam thanh niên dùng dao tấn công, gây thương tích cho đôi nam, nữ trên đường phố

Tr.Đức

(NLĐO)- Bước đầu, nghi phạm khai nhận động cơ gây án là do mâu thuẫn tình cảm khi thấy người phụ nữ đi với người đàn ông khác

Ngày 19-9, lãnh đạo xã Triệu Việt Vương (tỉnh Hưng Yên) cho biết lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ một nam thanh niên dùng dao tấn công đôi nam nữ trên phố.

Nam thanh niên dùng dao tấn công, gây thương tích cho đôi nam, nữ trên đường phố - Ảnh 1.

Người đàn ông ở Hưng Yên liên tiếp đâm nhiều nhát dao vào người phụ nữ. Ảnh trích từ camera người dân

Trước đó, vào khoảng 7 giờ ngày 18-9, tại đoạn đường thuộc địa bàn xã Triệu Việt Vương, một nam thanh niên mặc áo tối màu, đi xe máy đã đuổi theo một chiếc xe máy khác do một người đàn ông cầm lái, phía sau chở một người phụ nữ.

Theo camera an ninh tại hiện trường ghi lại, khi chiếc xe máy của 2 người phía trước dừng lại, nam thanh niên liền cầm hung khí lao đến, đâm vào người đàn ông cầm lái. Quá hoảng sợ, người đàn ông này vứt xe máy bỏ chạy.

Liên đó, người phụ nữ bị nam thanh niên dùng dao bầu đâm liên tiếp nhiều nhát vào người, mặt… Hậu quả khiến nữ nạn nhân gục ngay xuống mặt đường. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy và rời khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, nạn nhân đã được quần chúng nhân dân đưa đến bện viện cấp cứu trong tình trạng bị thương tích nặng.

Hình ảnh từ camera của người dân ghi lại cho thấy đối tượng liên tục ra tay ngay giữa đường, khiến nhiều người chứng kiến hoảng sợ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra và đã tiến hành truy bắt nghi phạm. Tuy nhiên, ngay sau đó, đối tượng gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Danh tính của đối tượng được xác định là Vương Văn Dũng (SN 1995, trú tại xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên).

Bước đầu nghi phạm khai nhận động cơ gây án là do mâu thuẫn tình cảm khi thấy người phụ nữ đi với người đàn ông khác.

Tin liên quan

Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đâm bạn gái tử vong

Níu kéo tình cảm không thành, nam thanh niên đâm bạn gái tử vong

(NLĐO)- Níu kéo tình cảm không thành, Trương Nhật Nhớ đã mang dao và thuốc độc đi tìm bạn gái rồi đâm nạn nhân tử vong

Kẻ đâm bạn gái tử vong trên phố được giảm án

(NLĐO)- Được người nhà nạn nhân xin cho từ tử hình xuống chung thân, Mai Xuân Thái - kẻ đâm bạn gái giữa phố Hàng Bài ở trung tâm Hà Nội - được toà án chấp nhận đơn kháng cáo

Đâm bạn gái vì bị từ chối quan hệ tình dục

(NLĐO) - Các lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích, nhân thân người bị hại; đồng thời củng cố hồ sơ khởi tố bị can để làm rõ hành vi phạm tội.

nam thanh niên dùng dao tấn công mâu thuẫn tình cảm trên đường phố
