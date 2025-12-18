HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Nam thanh niên khống chế người phụ nữ trong nhà nghỉ, cướp 40 triệu đồng

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau khi khống chế, cướp 40 triệu đồng của người phụ nữ, nam thanh niên tẩu thoát nhưng bị người dân vây bắt giao công an.

Ngày 18-12, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Ngọc Trân (SN 1997, ngụ xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Thanh niên cướp tài sản 40 triệu đồng của phụ nữ trong nhà nghỉ tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Ngọc Trân tại nơi gây án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, do có mối quan hệ từ trước nên trưa 17-12, Trân nhắn tin hẹn gặp chị T.T.T. (SN 1994, ngụ TP Cần Thơ).

Khoảng 13 giờ 20 phút cùng ngày, Trân đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở đường Văn Cao (phường Tuy Hòa).

Khi chị T. vào phòng, Trân bất ngờ dùng dao khống chế, yêu cầu nạn nhân chuyển 40 triệu đồng vào tài khoản của mình.

Sau khi nhận được tiền, đối tượng dùng băng keo trói tay, chân, bịt miệng nạn nhân rồi tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, nhân viên và chủ nhà nghỉ cùng sự hỗ trợ của người đi đường đã kịp thời giữ Trân lại và trình báo Công an phường Tuy Hòa.

Ngay sau đó, Công an phường Tuy Hòa có mặt làm rõ vụ việc và bàn giao đối tượng Trân cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

