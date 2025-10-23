HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Nam thanh niên lao vào tiệm vàng, giật chiếc nhẫn 3 chỉ vàng 9999 rồi tháo chạy

Tr.Đức

(NLĐO)- Giả vờ vào tiệm hỏi mua vàng, Khánh đã cướp giật 1 chiếc nhẫn vàng loại 9999, trọng lượng 3 chỉ rồi bỏ chạy.

Sáng 23-10, lãnh đạo UBND phường Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, trú tại tổ 42, khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông), nghi phạm gây ra vụ cướp tại tiệm vàng B.H..

Nghi phạm Nguyễn Văn Khánh ra đầu thú sau vụ cướp tiệm vàng tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Công an tiến hành điều tra vụ cướp tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 22-10, khi bà L.T.H. (49 tuổi, chủ tiệm vàng B.H.), đang giao dịch với khách hàng thì một nam thanh niên bất ngờ lao vào tiệm vàng, nhanh tay giật một chiếc nhẫn vàng 9999, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

TIN LIÊN QUAN

Chiếc nhẫn bị cướp đi khắc ký hiệu "B.H." có trọng lượng 3 chỉ vàng 9999 và được định giá khoảng 45,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Cửa Ông đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, rà soát hệ thống camera và khoanh vùng nghi phạm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, trú tại tổ 42, khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông).

Sau khi được các lực lượng chức năng vận động, Khánh đã đến trụ sở Công an phường Cửa Ông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Hiện, Công an phường Cửa Ông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giữ nam thanh niên trộm nhẫn kim cương ở tiệm vàng

Bắt giữ nam thanh niên trộm nhẫn kim cương ở tiệm vàng

(NLĐO) – Vờ hỏi mua trang sức, nam thanh niên tại Đà Nẵng ra tay cuỗm một nhẫn kim cương mà nhân viên tiệm vàng không hay biết.

Liên tiếp bị cướp, khuyến cáo của công an mà chủ tiệm vàng cần biết

(NLĐO) - Rất nhiều vụ cướp tiệm vàng kẻ cướp rất manh động, ra tay chớp nhoáng và sẵn sàng tấn công nếu bị truy đuổi.

Táo tợn cướp tiệm vàng, dùng dao tấn công chồng chủ tiệm khi bị truy bắt

(NLĐO) - Cướp tiệm vàng, dùng hung khí tấn công chồng nữ chủ tiệm khi bị truy bắt, một đối tượng bị bắt giữ.

cướp tiệm vàng nghi phạm mua vàng ra dầu thú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo