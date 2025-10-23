Sáng 23-10, lãnh đạo UBND phường Cửa Ông (tỉnh Quảng Ninh) cho biết cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, trú tại tổ 42, khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông), nghi phạm gây ra vụ cướp tại tiệm vàng B.H..

Công an tiến hành điều tra vụ cướp tiệm vàng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 22-10, khi bà L.T.H. (49 tuổi, chủ tiệm vàng B.H.), đang giao dịch với khách hàng thì một nam thanh niên bất ngờ lao vào tiệm vàng, nhanh tay giật một chiếc nhẫn vàng 9999, rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chiếc nhẫn bị cướp đi khắc ký hiệu "B.H." có trọng lượng 3 chỉ vàng 9999 và được định giá khoảng 45,5 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an phường Cửa Ông đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, rà soát hệ thống camera và khoanh vùng nghi phạm.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Khánh (24 tuổi, trú tại tổ 42, khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông).

Sau khi được các lực lượng chức năng vận động, Khánh đã đến trụ sở Công an phường Cửa Ông đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình.

Hiện, Công an phường Cửa Ông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.