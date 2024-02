Nam thanh niên 30 tuổi (ở Nam Định) được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) sáng 13-2 (mùng 4 Tết) trong tình trạng rất nặng, hôn mê, đa chấn thương (sọ não, ngực, gãy 2 tay…) sau tai nạn tự ngã.

Nam bệnh nhân nguy kịch sau tai nạn do tự ngã xe máy

Người nhà bệnh nhân cho biết bệnh nhân kinh doanh quần áo ở TP HCM. Tranh thủ nghỉ Tết, anh cùng gia đình về quê.

Tối 12-2, bệnh nhân tham gia họp lớp có uống rượu, sau đó tự đi xe máy về nhà thì bị ngã. Tai nạn xảy lúc gần nửa đêm. Sau khi được cấp cứu ban đầu ở tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức.



Bác sĩ Bùi Thanh Phúc, Phó trưởng Khoa Phẫu thuật cấp cứu bụng (Bệnh viện Việt Đức), cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của bệnh nhân này rất cao. Có thể trước đó bệnh nhân đã uống rất nhiều rượu, bia dẫn đến mất khả năng tự chủ nên bị ngã.

"Bệnh nhân được làm các chụp chiếu, xét nghiệm thêm để xác định tình trạng chấn thương. Tại thời điểm này, bệnh nhân rất nguy kịch, tiên lượng nặng. Các bác sĩ đang cố gắng cấp cứu người bệnh"- bác sĩ Phúc nói.

Gia tăng tai nạn pháo nổ

Cũng theo bác sĩ Phúc, tính đến sáng 13-2, sau 4 ngày Tết, bệnh viện tiếp nhận, cấp cứu khoảng 500 bệnh nhân, trong đó 120 ca tai nạn giao thông. So với Tết năm ngoái, số lượng bệnh nhân cấp cứu giảm nhẹ.

Tại Bệnh viện Việt Đức, các ca cấp cứu trong những ngày Tết chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt (bị ngã cao trong khi dọn dẹp nhà cửa), pháo nổ.

Đáng chú ý, trong các ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, khoảng 50% bệnh nhân xét nghiệm có nồng độ cồn trong máu.

Tại Bệnh viện Việt Đức, số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có xu hướng giảm

"So với Tết Nguyên đán năm ngoái, số ca cấp cứu do tai nạn pháo nổ có xu hướng tăng. Trong 4 ngày Tết, bệnh viện đã tiếp nhận 22 trường hợp bị tai nạn liên quan đến pháo nổ. Riêng từ đêm 30 Tết đến rạng sáng mùng 1, có 13 trường hợp cấp cứu do pháo nổ"- bác sĩ Phúc nói.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, sau 4 ngày nghỉ (từ ngày 29 Tết đến ngày mùng 3 Tết), các cơ sở y tế tiếp nhận hơn 6.200 trường hợp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị, chiếm 40,3% trong tổng số khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, giảm nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái; số tử vong do tai nạn giao thông giảm gần 16%.

Bé trai 13 tuổi (ở Nghệ An) nhập viện do tai nạn pháo nổ phải cắt cụt 3 ngón tay phải

Bộ Y tế cho biết cũng trong thời gian này đã ghi nhận 507 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại, nhiều hơn 134 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (tăng 36%).



Cơ sở y tế ghi nhận bổ sung một trường hợp tử vong do pháo nổ hôm 9-2. Nạn nhân 15 tuổi (ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) nhập viện trong tình trạng đa tổn thương do pháo nổ, chấn thương sọ não, chấn thương ngực - bụng kín, chấn thương nhãn cầu hai bên, vết thương bỏng độ 3,4 toàn thân, diện tích 80%...