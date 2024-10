Nam thanh niên nhờ công an tìm chủ nhân chiếc ví chứa 50 triệu đồng

Ngày 9-10, Công an xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết một nam thanh niên ở địa phương nhặt được ví cầm tay, bên trong có 50 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, đã đến công an xã trình báo, nhờ tìm trả lại tài sản cho người đánh rơi.



Anh Lý Hồng Kỷ (bên trái) trả lại tài sản cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của Công an xã Tịnh An

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 7-10, khi đi trên đường Hoàng Sa (thuộc xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi), anh Lý Hồng Kỷ (35 tuổi, ở thôn Long Bàn, xã Tịnh An) nhặt được một ví cầm tay, bên trong có giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe máy, thẻ bảo hiểm y tế mang tên Nguyễn Văn Trai và số tiền mặt trị giá 50 triệu đồng.

Ngay sau đó, anh Kỷ đến Công an xã Tịnh An trình báo để nhờ Công an xã Tịnh An trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Tiếp nhận thông tin và tài sản nói trên, Công an xã Tịnh An nhanh chóng xác minh và liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Văn Trai (53 tuổi, ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức).

Khoảng 60 phút sau, anh Trai đã đến Công an xã Tịnh An để nhận lại tài sản của mình.