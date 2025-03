Nam thanh niên ở Bà Rịa- Vũng Tàu cầm dao đi đập phá khắp xóm, tấn công xe công an

Ngày 12-3, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tạm giam Nguyễn Văn Mi Na (SN 1992, ngụ huyện Long Đất) để tiếp tục điều tra. Mi Na có hành vi tấn công lực lượng công an xã và dùng dao chém xe chuyên dụng của lực lượng chức năng.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 6-3, Công an xã Phước Hội, huyện Long Đất nhận tin báo về việc đối tượng Nguyễn Văn Mi Na mang 1 con dao đi xung quanh khu vực tổ 3, ấp Tân Hội, xã Phước Hội, huyện Long Đất la hét, chửi bới, đập phá cổng nhà người khác.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Phước Hội cử 4 cán bộ cùng 1 xe chuyên dụng đến hiện trường.

Khi công an đến nơi, Mi Na không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an xã mà dùng dao phay dài khoảng 40cm rượt đuổi, đe dọa lực lượng công an. Mi Na còn dùng dao chém nhiều nhát vào 1 chiếc xe chuyên dụng.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, lực lượng công an xã đã khống chế được Na, đưa về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra, Mi Na có kết quả dương tính với chất ma túy.