Nam thanh niên tông xe máy vào đại úy công an đang làm nhiệm vụ

Ngày 31-12, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Hải Quân (SN 2004, ở bản Nậm Ngùa) và Lò Văn Quý (SN 2005, ở bản Đội 9), cùng thuộc xã Phúc Than, huyện Than Uyên về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Đối tượng Quân và Quý tại cơ quan công an. Ảnh: Theo CAND

Trước đó, khoảng gần 22 giờ ngày 30-12, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Than Uyên phối hợp với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ tại Km343+500, Quốc lộ 32, khu 5, thị trấn Than Uyên. Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe máy do Quân điều khiển chở Quý để kiểm tra.

Khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, Quý bảo Quân "phóng đi". Do không có giấy phép lái xe, đã sử dụng rượu bia nên Quân đã tăng ga, tông xe máy vào người đại úy Nguyễn Ngọc Kênh.

Hậu quả, đại úy Nguyễn Ngọc Kênh bị thương, được tổ công tác đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Sau khi tông vào người đại úy Nguyễn Ngọc Kênh, hai đối tượng đi xe máy cũng ngã ra đường và bị tổ công tác cùng người dân đã khống chế, bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sở xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật