Nam thanh niên trêu ghẹo, tát cô gái trẻ trước quán karaoke

Ngày 29-6, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã xác minh, làm rõ và đã ra lệnh giữ người, quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Cao Nam (SN 1992, ngụ phường Châu Sơn) và Trần Quốc Đạt (SN 1992, ngụ xã Tân Thanh, tỉnh Ninh Bình) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" khi có hành động hành hung, tát cô gái trẻ trước quán karaoke trên địa bàn.

Công an tỉnh Ninh Bình tạm giữ 2 thanh niên có hành vi trêu ghẹo, hành hung đôi nam nữ trước quán karaoke. Ảnh: Công an Ninh Bình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip thể hiện nội dung 1 cô gái trẻ và 1 nam thanh niên khi tới trước một quán karaoke trên địa bàn đã bị một số thanh niên buông lời trêu ghẹo, hành hung gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Vào cuộc điều tra, công an xác định, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13-6, anh L.V.L. (SN 2000, ngụ xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy chở chị T.T.V. (SN 1995, ngụ xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đến quán karaoke Rich (thuộc địa bàn tổ 2, phường Châu Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Khi tới trước quán, chị V. xuống xe đi vào bị Trần Cao Nam buông lời trêu ghẹo, lôi kéo. Bị chị V. phản ứng từ chối, Nam đã có hành vi hành hung, tát vào mặt chị V.

Hình ảnh cô gái trẻ bị Trần Cao Nam có hành vi trêu ghẹo, tát vào mặt. Ảnh cắt từ clip

Lúc này, khi thấy anh L. đang ngồi bấm điện thoại chờ phía ngoài xe, Nam cho rằng anh L. gọi người tới nên đã tiến lại gây sự. Mặc dù anh L. đã giải thích song Trần Cao Nam cùng Trần Quốc Đạt vẫn hung hãn lao vào đánh, đấm vào vùng mặt và người anh L..

Hậu quả làm anh L. bị thương tích gãy xương cánh mũi hai bên và rách da cẳng tay trái.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an phường Châu Sơn đã vào cuộc làm rõ và sau đó chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để báo cáo và xử lý theo thẩm quyền.

Hiện, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.