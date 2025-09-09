HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam thanh niên tử vong tại quán Internet

Tr.Đức

(NLĐO)- Sáng 8-9, anh B. đi xe máy đến quán Internet chơi, đến chiều tối không về, gục đầu trên bàn máy

Ngày 9-9, lãnh đạo UBND phường An Dương (TP Hải Phòng) xác nhận một nam thanh niên đã tử vong tại quán Internet trên địa bàn.

Nam thanh niên tử vong tại quán Internet- Ảnh 1.

Hiện trường, nơi xảy ra vụ việc

Danh tính nạn nhân được xác định là anh B. (25 tuổi, ở phường Hồng Phong,TP Hải Phòng).

Trước đó, vào sáng 8-9, anh B. đi xe máy đến quán Internet gần khu vực chợ Minh Khai, phường An Dương chơi đến chiều tối không về, gục đầu trên bàn máy. Nhân viên và mọi người nghĩ anh B. mệt quá nằm ngủ. Tuy nhiên, đến khoảng 19 giờ ngày 8-9, khi người nhà đến tìm thì phát hiện cơ thể anh B. đã lạnh, không có phản ứng.

Ngay sau đó, đội ngũ y tế cấp cứu cùng cơ quan chức năng đã đến hiện trường, tuy nhiên thanh niên này đã tử vong.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể nạn nhân cho người thân đưa về lo hậu sự.

