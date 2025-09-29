Nam thanh niên tử vong trong ô tô lật ngửa dưới mương nước

Ngày 29-9, một lãnh đạo UBND xã Sơn Thành (tỉnh Đắk Lắk) cho biết cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc ô tô lật ngửa dưới mương nước, bên trong có 1 người tử vong.

Ô tô lật dưới mương ở Đắk Lắk

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 giờ 30 cùng ngày, người dân phát hiện ô tô mang BKS: 78A-032.76 bị lật ngửa dưới mương thủy lợi, bên Quốc lộ 29 (đoạn qua địa bàn thôn Tân Mỹ, xã Sơn Thành).

Ngay sau đó, người dân xuống kiểm tra nhanh thì phát hiện có 1 thanh niên bị kẹt trong ô tô nên tìm cách ứng cứu và trình báo cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, khi người dân đưa được thanh niên trong ô tô ra ngoài thì nạn nhân đã tử vong từ trước.

Lực lượng chức năng xác định người tử vong trong ô tô là anh N.H.X. (24 tuổi, ngụ thôn Thành An, xã Sơn Thành).