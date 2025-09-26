HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Nam vương quốc tế 2025 đến từ đâu?

Thùy Trang

(NLĐO)-Vẻ điển trai và thần thái của đại diện Philippines đã giúp quốc gia này có một Nam vương Quốc tế 2025.

Kirk Bondad Philippines giành giải Nam vương Quốc tế 2025: bất ngờ, kịch tính và vinh quang!

Nam vương quốc tế 2025 đến từ đâu? - Ảnh 1.

Nam vương quốc tế 2025 Kirk Bondad

Kirk Bondad đến từ Philippines đã chiến thắng danh hiệu Nam vương Quốc tế 2025- Mister International trong đêm chung kết cuộc thi Nam vương quốc tế, diễn ra tối 25-9 tại Thái Lan. Danh hiệu Á vương 1 thuộc về nam thần xứ Lebanon Heneie Saadeddine Ghassan và nam thần xứ kim Choi Seung Ho mang về danh hiệu Á vương 2.

Các danh hiệu á vương 3, 4, 5 lần lượt thuộc về Bethel Mbamara (Nigeria), Roberto Mena (Costa Rica) và Kanapol Treesongkiat (Thái Lan).

Nam thần Việt Nam, Đoàn Công Vinh, dừng chân ở top 10 trong sự tiếc nuối của khán giả. Trước đó, anh chiến thắng hai giải thưởng phụ, được đặc cách vào top 20.

Tân Mister International Kirk Bondad 28 tuổi, tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Tây Ban Nha. Kirk Bondad sở hữu chiều cao 1,9m và nổi bật ngay từ những ngày đầu cuộc thi. Nhiều chuyên trang nhan sắc đánh giá cao phần thể hiện của Kirk Bondad: chuyên nghiệp và luôn tỏa ra nặng lượng tích cực.

Chiến thắng thứ 3 của Philippines 

Nam vương quốc tế 2025 đến từ đâu? - Ảnh 3.

3 Á vương

Đây là chiến thắng thứ hai của Philippines kể từ năm 2014. Kirk Bondad từng chia sẻ trên Instagram rằng Mister International là cuộc thi phù hợp hơn với định hướng hình ảnh, thương hiệu và tầm nhìn lâu dài của anh. Trước đó, Kirk Bondad từng dự thi Mr World 2024 tại Việt Nam và dừng chân ở top 20, được khán giả Việt yêu thích vì là bạn cùng phòng của Tuấn Ngọc.

Kirk Bondad là người mẫu kiêm huấn luyện viên thể hình tại Philippines, là quán quân Century Tuna Superbods 2022.

Tin liên quan

Minh Khắc dừng chân ở top 10 Nam vương Siêu quốc gia 2025

Minh Khắc dừng chân ở top 10 Nam vương Siêu quốc gia 2025

(NLĐO)- Minh Khắc chia sẻ bản thân anh thấy tiếc khi không thể đi sâu hơn vào vòng tại đấu trường Mister Supranational 2025.

