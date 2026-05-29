Nắng 41 độ C, công nhân gấp rút lắp 78 camera AI trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ

Công nhân thi công lắp đặt camera AI trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ giữa thời tiết nắng nóng gay gắt.

Ngày 29-5, đại diện Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đang được gấp rút hoàn thiện, với khối lượng thi công đạt khoảng 95%.

Theo đơn vị này, toàn tuyến được lắp đặt 78 camera AI có khả năng giám sát lưu lượng giao thông, nhận diện phương tiện, phát hiện hành vi vi phạm và các tình huống bất thường trên tuyến để phục vụ công tác quản lý, vận hành đường cao tốc.

Ngoài hệ thống camera AI, dự án còn được trang bị 8 biển báo điện tử VMS, 16 biển chỉ dẫn thông tin, 4 trạm thu phí điện tử với tổng cộng 14 làn xe và 7 làn cân tự động tại các lối vào trạm thu phí nhằm kiểm soát tải trọng phương tiện.

Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đang được phủ hệ thống camera AI, biển báo điện tử và thu phí không dừng nhằm hiện đại hóa quản lý giao thông.

Hệ thống camera AI trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ sẽ hỗ trợ giám sát giao thông, phát hiện vi phạm và xử lý sự cố theo thời gian thực.

Toàn bộ dữ liệu từ các thiết bị trên tuyến sẽ được truyền về trung tâm điều hành đặt tại nút giao Quốc lộ 9D. Đây được xem là nền tảng quan trọng để vận hành tuyến cao tốc theo hướng hiện đại, đồng bộ và tăng khả năng xử lý sự cố từ xa.

Những ngày cuối tháng 5, giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, các kỹ sư và công nhân vẫn bám tuyến để hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Trong điều kiện mặt đường và mặt cầu hấp nhiệt mạnh, nhiều tổ thi công phải chia ca từ rạng sáng, nghỉ giữa trưa rồi làm việc đến tối để bảo đảm tiến độ.

Đại diện dự án ITS Vạn Ninh - Cam Lộ của Công ty CP Công nghệ - Viễn thông ELCOM cho biết có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới 41 độ C, mặt cầu nóng rát nhưng các tổ thi công vẫn nỗ lực hoàn thành việc lắp đặt thiết bị trong đầu tháng 6-2026.

Do phần lớn hạng mục ITS được triển khai trực tiếp trên tuyến đang khai thác, mỗi điểm thi công chỉ được rào chắn trong thời gian ngắn nhằm hạn chế ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông. Các mũi thi công phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường bộ để bảo đảm an toàn và tiến độ.

Theo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, việc hoàn thiện hệ thống ITS có ý nghĩa lớn trong bối cảnh lưu lượng phương tiện trên cao tốc Bắc - Nam ngày càng tăng. Hệ thống sẽ hỗ trợ phát hiện nhanh các vụ va chạm, ùn tắc, xe dừng đỗ sai quy định hoặc những nguy cơ mất an toàn giao thông để kịp thời cảnh báo và điều tiết.

Tuyến cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ dài hơn 65km, đi qua tỉnh Quảng Trị. Đây là một trong các dự án thành phần thuộc giai đoạn 2021-2025 của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, do Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.



