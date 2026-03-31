Nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật cho công nhân lao động

Ngày 31-3, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới" và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2026. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 35 điểm cầu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, phát biểu

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh Chỉ thị số 58-CT/TW là một Chỉ thị hết sức quan trọng, đánh dấu bước tiến mới trong tư duy về chăm lo cho công nhân lao động và giai cấp công nhân: Chăm lo, đồng hành song song với việc phát huy, tạo nền tảng tốt để công nhân có tác phong, có kỷ luật lao động trong thời đại công nghiệp, có ý thức chính trị, tư tưởng, đặc biệt có hiểu biết pháp luật ngày càng tốt hơn.

Việc này, theo Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, không chỉ góp phần xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa mà còn góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp. Qua đó, tổ chức công đoàn thực sự mang lại giá trị không chỉ cho công nhân lao động mà còn mang lại giá trị chung cho đất nước, cho nền kinh tế.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn phát biểu



Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nghiên cứu kỹ các nội dung của Chỉ thị số 58-CT/TW, xem công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân trong tình hình mới là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và Công đoàn Việt Nam đóng vai trò nòng cốt.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu

Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 58-CT/TW, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng định công nhân là lực lượng lãnh đạo cách mạng, là nền tảng của Đảng, vì vậy, việc nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết pháp luật cho công nhân là yêu cầu bắt buộc.

Cũng theo ông Hiểu, mạng xã hội hiện nay có nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc; khi các thông tin này được lặp lại nhiều lần, người nghe dễ tin là thật. Nếu công nhân không có nền tảng nhận thức vững vàng, họ rất dễ bị ảnh hưởng và dẫn dắt theo những thông tin tiêu cực.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền đã có những chuyển biến tích cực, nhận thức pháp luật của công nhân được nâng lên rõ rệt nhưng vẫn còn hạn chế như một số nơi chưa thực sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác này; sự phối hợp giữa công đoàn và doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, đặc biệt là trong các doanh nghiệp tư nhân và FDI; nội dung và phương pháp tuyên truyền còn khô cứng, chưa thu hút…

Theo ông Hiểu, hiện nay, công nhân chủ yếu quan tâm đến những vấn đề thiết thực như tiền lương, thu nhập và quyền lợi trước mắt, trong khi ít chú ý đến các vấn đề chính trị hay tình hình chung của đất nước.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do trình độ và nhận thức của công nhân không đồng đều, công tác tuyên truyền chưa thực sự hiệu quả, đồng thời chịu tác động mạnh từ mạng xã hội và các nguồn thông tin bên ngoài.

Từ thực tế đó, cần phải đổi mới nội dung và phương pháp tuyên truyền, nâng cao vai trò của công đoàn, đồng thời tăng cường giáo dục chính trị và pháp luật cho công nhân để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ông Hiểu cũng cho biết thêm, dự kiến dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5-2026, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tổ chức lễ diễu hành của công nhân lao động - đây là hoạt động được triển khai sau nhiều năm không tổ chức.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương cho rằng để triển khai thực hiện các mục tiêu đề ra trong năm 2026, các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm và thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, tiếp tục triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội XIV của Công đoàn Việt Nam. Tuyên truyền, tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước năm 2026.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương

Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân 2026 gắn với Tháng An toàn, vệ sinh lao động. Tổ chức tổng kết và tuyên truyền kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 52 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống tinh thần công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất và 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 02 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Tổ chức tuyên dương chủ tịch công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu trong công tác đối thoại và thương lượng tập thể; biểu dương các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025; tổ chức khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam năm 2026....