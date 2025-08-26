Nâng cao vị thế đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Ngày 25-8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao (28.8.1945 - 28.8.2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; các đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam… dự lễ. Các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng.

Gắn kết với bạn bè năm châu

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh cách đây tròn 80 năm, giữa thời điểm trọng đại của dân tộc khi đất nước giành lại độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thành lập Chính phủ Cách mạng lâm thời và trực tiếp đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Từ phút khởi đầu ấy, ngành ngoại giao Việt Nam đã mang sứ mệnh cao cả - là "binh chủng hợp thành của cách mạng Việt Nam" trên mặt trận không tiếng súng, bảo vệ độc lập, chủ quyền, gắn kết dân tộc ta với bạn bè năm châu vì lý tưởng hòa bình, công lý và nhân văn.

Ngoại giao 80 năm qua là hành trình của bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành son sắt với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; là những cuộc đàm phán căng thẳng trong khói lửa chiến tranh; là những bước đi dũng cảm phá thế bao vây, cô lập, mở rộng cánh cửa hội nhập; là nỗ lực cao nhất để bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia - dân tộc; là sự có mặt đúng lúc, đúng chỗ trong từng thời điểm lịch sử quan trọng.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho Bộ Ngoại giao. Ảnh: AN ĐĂNG

Ngành ngoại giao đã lập nên nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, ngành ngoại giao vinh dự được Nhà nước 2 lần trao tặng Huân chương Sao vàng, một lần trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân chương, danh hiệu cao quý khác.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang, thế hệ cán bộ ngoại giao ngày nay quyết tâm tiếp tục phát huy lịch sử hào hùng của nền ngoại giao Việt Nam hiện đại, góp phần thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.

Tại lễ kỷ niệm, các nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao và đại diện thế hệ trẻ Bộ Ngoại giao đã bày tỏ tin tưởng ngành ngoại giao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của đất nước; đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy truyền thống xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Toàn diện 3 trụ cột

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ chúng ta mãi khắc ghi sự lãnh đạo của Đảng, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các thế hệ đi trước đã đổ mồ hôi, xương máu và trí tuệ trên mặt trận không tiếng súng, song hết sức vẻ vang này; cảm ơn bạn bè quốc tế đã đồng hành; trân trọng đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài luôn là hậu phương vững chắc của đối ngoại, ngoại giao.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành quả, đóng góp xuất sắc của ngành ngoại giao. Đồng thời, kỳ vọng toàn ngành tiếp tục lập nên nhiều thành tựu mới.

Tổng Bí thư chỉ rõ truyền thống, thành tựu và lịch sử 80 năm vẻ vang đã để lại cho ngoại giao Việt Nam những bài học lớn, còn nguyên giá trị đến hôm nay và cả mai sau. Ngoại giao Việt Nam đang đứng trước sứ mệnh lịch sử, do vậy đề nghị ngành tập trung vào một số định hướng: Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, mang đậm bản sắc Việt Nam; toàn diện trên cả 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng - ngoại giao Nhà nước - đối ngoại nhân dân. Kết hợp chặt chẽ với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học - công nghệ, văn hóa và thông tin đối ngoại.

Ngành ngoại giao cần hiện đại về tư duy, phương pháp, công cụ và phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam: Kiên định về nguyên tắc, uyển chuyển về sách lược, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc. Không ngừng nâng cao vị thế đất nước đi đôi với tôn vinh giá trị của hòa bình, đề cao chủ nghĩa nhân văn cao cả và tích cực đóng góp có trách nhiệm đối với giá trị chung của nhân loại và cộng đồng quốc tế.

Thời gian qua, ngoại giao Việt Nam đã không ngừng vươn lên, khẳng định bản lĩnh một dân tộc yêu chuộng hòa bình, khát vọng phát triển, bản lĩnh và khôn khéo trong ứng xử đối ngoại. Chúng ta có quyền tự hào ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

"Ngoại giao Việt Nam - với bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và cốt cách của con người Việt Nam kỷ nguyên mới - sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, nòng cốt với các trọng trách vinh quang: Tạo lập và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tiên phong kết nối hợp tác, khơi mở và thu hút nguồn lực phát triển, không ngừng nâng cao vị thế đất nước" - Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Bộ Ngoại giao Huân chương Lao động hạng nhất vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc từ năm 2023 - 2025. Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.



