Nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua Đồng Nai

Quốc lộ 1 trải dài gần 100 km đi qua các phường trung tâm TP Đồng Nai như Trấn Biên, Tam Hiệp, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc và nhiều khu công nghiệp. Mỗi ngày có khoảng 40.000 - 50.000 lượt xe/ngày đêm lưu thông trên Quốc lộ 1 qua thành phố. Mặt đường hẹp, mỗi bên chỉ có 1 làn ô tô và 1 làn xe hỗn hợp, khiến tuyến giao thông huyết mạch "oằn mình" gánh chịu, xuống cấp nhanh chóng.

Xuống cấp nghiêm trọng

Ghi nhận thực tế, tuyến Quốc lộ 1 qua phường Trảng Bom nhiều đoạn bị trồi sụt, tạo thành những rãnh hằn lún vệt bánh xe sâu hoắm, chạy dài hàng chục mét ở gần đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp. Những cơn mưa đầu mùa, rãnh này biến thành máng chứa nước ngầm, che khuất các hố sâu phía dưới. Chỉ cần một chút thiếu quan sát hoặc lỡ trượt bánh xe vào những gờ rãnh này, người đi xe máy rất dễ bị ngã nhào ra đường, ngay trước mũi các xe container, xe tải đang lao tới.

Mặt đường lồi lõm trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trảng Bom

Hằng ngày lưu thông qua lại trên tuyến Quốc lộ 1, chị Mai Hoa (35 tuổi, ngụ phường Trảng Bom) cho biết: Mỗi ngày đưa con đi học qua đoạn đường này là một lần đánh cược với số phận. Xe tải, xe khách hay phóng nhanh, ép người đi xe máy chạy dạt vào lề đường. Mặt đường thì lồi lõm như ruộng cày, chạy xe không vững tay lái là ngã ngay. "Buổi tối, ai chạy không quen qua đây mà gặp "ổ gà" thì ngã như chơi. Tôi đã ngã một lần rồi, giờ đi qua đoạn đường này là tim đập thình thịch" - chị Hoa nói.

Cách đó không xa, trên đoạn Quốc lộ 1 qua các phường Hố Nai, Long Bình, mặt đường xuất hiện "ổ gà", bong tróc, lún vệt bánh xe cũng đang trở thành nỗi ám ảnh của tài xế mỗi ngày. Hằn in trên đường là những vết dặm, vá chi chít khiến mặt đường nham nhở, không còn bằng phẳng. Tài xế Nguyễn Văn Bình (48 tuổi, ngụ TP HCM) thở dài: "Chạy tuyến này cả chục năm rồi, đường cứ hỏng hóc, dặm vá tạm thời. Lốp xe mòn nhanh, nhíp xe yếu đi trông thấy nên chi phí sửa chữa không hề nhỏ. Nếu đi chậm quá thì trễ giờ giao hàng. Chỉ mong sắp tới Quốc lộ 1 được sửa chữa toàn diện giúp việc đi lại an toàn, thuận lợi hơn" - anh Bình mong muốn.

Quốc lộ 20 là trục đường kết nối TP HCM với Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đi qua địa bàn các phường, xã của TP Đồng Nai gồm: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Gia Kiệm, mật độ phương tiện lưu thông đông. Hiện trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua TP Đồng Nai chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, không có dải phân cách giữa, mặt đường xuống cấp. Nhiều xe thường xuyên chạy nhanh, không giữ khoảng cách an toàn.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai đánh giá Quốc lộ 20 là tuyến đường hẹp đang quá tải, không có vỉa hè nơi đi qua khu vực đông dân cư để người dân đi bộ. Anh Nguyễn Nhật, ngụ xã Thống Nhất, lo lắng: "Do tuyến đường chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, nếu có phương tiện ô tô lấn tuyến thì người đi xe máy không biết đi đường nào, leo lên lề cũng không được nên nguy hiểm rình rập".

Gấp rút sửa chữa, nâng cấp

TP Đồng Nai đang bước vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa khiến một số nơi ngập cục bộ. Câu chuyện tái ngập trên Quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình), trước Bệnh viện Nhi Đồng Nai (phường Tam Hiệp), chợ Hưng Lộc (phường Dầu Giây); Quốc lộ 20 đoạn qua xã Gia Kiệm, Thống Nhất đang hiện hữu.

Thực tế, mỗi khi mưa lớn kéo dài đều khiến mặt đường hư hỏng, bong tróc nặng thêm. Khi xe tải nặng đi qua, mặt đường nhựa phồng lên rồi vỡ ra từng mảng, hình thành "ổ gà". Hệ thống thoát nước hai bên đường nhiều đoạn đã nghẹt hoặc hư hỏng.

Các tuyến quốc lộ qua địa bàn TP Đồng Nai xuống cấp, quá tải kéo dài nhiều năm nay. Vì vậy, khi tiếp nhận bàn giao quản lý 4 tuyến Quốc lộ 1, 20, 51 và 56 từ Bộ Xây dựng giữa năm 2025, TP Đồng Nai đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ gần 1.400 tỉ đồng để sửa chữa toàn diện. Trong đó, riêng Quốc lộ 1 ước tính cần khoảng 141 tỉ đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng TP Đồng Nai) cho biết trong năm 2026, thành phố sẽ sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ trên với tổng kinh phí hơn 760 tỉ đồng. Đây là đợt sửa chữa, nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Hiện nay, Quốc lộ 51 đã được sửa chữa, nâng cấp, dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2026.

"Các tuyến Quốc lộ 1, 20 và 56 sẽ được tiến hành sửa chữa vào quý III/2026; ưu tiên thi công tại những vị trí hư hỏng cục bộ, không bảo đảm an toàn giao thông" - lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ thông tin.

Để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông trong quá trình sửa chữa, nâng cấp những tuyến quốc lộ, các đơn vị sẽ thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn; bố trí thi công theo khung giờ hợp lý, ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm. Đồng thời, tăng cường nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp đường. Ngành chức năng sẽ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực sửa chữa đường.

Trước những bất cập trên Quốc lộ 20, cơ quan chức năng TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục. Công an TP Đồng Nai và Lâm Đồng đã ký kết quy chế phối hợp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20. Công an 2 địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và có các kế hoạch căn cơ để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, đặc biệt chú trọng vào những xe vận tải hàng hóa và xe khách.



