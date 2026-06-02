HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

Nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua Đồng Nai

Bài và ảnh: NGUYỄN TUẤN

Đồng Nai tập trung nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua địa bàn trong năm 2026. Đây là đợt sửa chữa, nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm gần đây

Quốc lộ 1 trải dài gần 100 km đi qua các phường trung tâm TP Đồng Nai như Trấn Biên, Tam Hiệp, Trảng Bom, Dầu Giây, Xuân Lộc và nhiều khu công nghiệp. Mỗi ngày có khoảng 40.000 - 50.000 lượt xe/ngày đêm lưu thông trên Quốc lộ 1 qua thành phố. Mặt đường hẹp, mỗi bên chỉ có 1 làn ô tô và 1 làn xe hỗn hợp, khiến tuyến giao thông huyết mạch "oằn mình" gánh chịu, xuống cấp nhanh chóng.

Xuống cấp nghiêm trọng

Ghi nhận thực tế, tuyến Quốc lộ 1 qua phường Trảng Bom nhiều đoạn bị trồi sụt, tạo thành những rãnh hằn lún vệt bánh xe sâu hoắm, chạy dài hàng chục mét ở gần đoạn giao với đường Võ Nguyên Giáp. Những cơn mưa đầu mùa, rãnh này biến thành máng chứa nước ngầm, che khuất các hố sâu phía dưới. Chỉ cần một chút thiếu quan sát hoặc lỡ trượt bánh xe vào những gờ rãnh này, người đi xe máy rất dễ bị ngã nhào ra đường, ngay trước mũi các xe container, xe tải đang lao tới.

Nâng cấp 4 tuyến quốc lộ qua Đồng Nai - Ảnh 1.

Mặt đường lồi lõm trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua phường Trảng Bom

Hằng ngày lưu thông qua lại trên tuyến Quốc lộ 1, chị Mai Hoa (35 tuổi, ngụ phường Trảng Bom) cho biết: Mỗi ngày đưa con đi học qua đoạn đường này là một lần đánh cược với số phận. Xe tải, xe khách hay phóng nhanh, ép người đi xe máy chạy dạt vào lề đường. Mặt đường thì lồi lõm như ruộng cày, chạy xe không vững tay lái là ngã ngay. "Buổi tối, ai chạy không quen qua đây mà gặp "ổ gà" thì ngã như chơi. Tôi đã ngã một lần rồi, giờ đi qua đoạn đường này là tim đập thình thịch" - chị Hoa nói.

Cách đó không xa, trên đoạn Quốc lộ 1 qua các phường Hố Nai, Long Bình, mặt đường xuất hiện "ổ gà", bong tróc, lún vệt bánh xe cũng đang trở thành nỗi ám ảnh của tài xế mỗi ngày. Hằn in trên đường là những vết dặm, vá chi chít khiến mặt đường nham nhở, không còn bằng phẳng. Tài xế Nguyễn Văn Bình (48 tuổi, ngụ TP HCM) thở dài: "Chạy tuyến này cả chục năm rồi, đường cứ hỏng hóc, dặm vá tạm thời. Lốp xe mòn nhanh, nhíp xe yếu đi trông thấy nên chi phí sửa chữa không hề nhỏ. Nếu đi chậm quá thì trễ giờ giao hàng. Chỉ mong sắp tới Quốc lộ 1 được sửa chữa toàn diện giúp việc đi lại an toàn, thuận lợi hơn" - anh Bình mong muốn.

Quốc lộ 20 là trục đường kết nối TP HCM với Đông Nam Bộ và Tây Nguyên, đi qua địa bàn các phường, xã của TP Đồng Nai gồm: Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Gia Kiệm, mật độ phương tiện lưu thông đông. Hiện trên tuyến Quốc lộ 20 đoạn qua TP Đồng Nai chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, không có dải phân cách giữa, mặt đường xuống cấp. Nhiều xe thường xuyên chạy nhanh, không giữ khoảng cách an toàn.

Sở Xây dựng TP Đồng Nai đánh giá Quốc lộ 20 là tuyến đường hẹp đang quá tải, không có vỉa hè nơi đi qua khu vực đông dân cư để người dân đi bộ. Anh Nguyễn Nhật, ngụ xã Thống Nhất, lo lắng: "Do tuyến đường chỉ có 2 làn xe mỗi chiều, nếu có phương tiện ô tô lấn tuyến thì người đi xe máy không biết đi đường nào, leo lên lề cũng không được nên nguy hiểm rình rập".

Gấp rút sửa chữa, nâng cấp

TP Đồng Nai đang bước vào mùa mưa, những cơn mưa đầu mùa khiến một số nơi ngập cục bộ. Câu chuyện tái ngập trên Quốc lộ 1 đoạn qua Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (phường Long Bình), trước Bệnh viện Nhi Đồng Nai (phường Tam Hiệp), chợ Hưng Lộc (phường Dầu Giây); Quốc lộ 20 đoạn qua xã Gia Kiệm, Thống Nhất đang hiện hữu.

Thực tế, mỗi khi mưa lớn kéo dài đều khiến mặt đường hư hỏng, bong tróc nặng thêm. Khi xe tải nặng đi qua, mặt đường nhựa phồng lên rồi vỡ ra từng mảng, hình thành "ổ gà". Hệ thống thoát nước hai bên đường nhiều đoạn đã nghẹt hoặc hư hỏng.

Các tuyến quốc lộ qua địa bàn TP Đồng Nai xuống cấp, quá tải kéo dài nhiều năm nay. Vì vậy, khi tiếp nhận bàn giao quản lý 4 tuyến Quốc lộ 1, 20, 51 và 56 từ Bộ Xây dựng giữa năm 2025, TP Đồng Nai đã kiến nghị Trung ương hỗ trợ gần 1.400 tỉ đồng để sửa chữa toàn diện. Trong đó, riêng Quốc lộ 1 ước tính cần khoảng 141 tỉ đồng.

Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ (Sở Xây dựng TP Đồng Nai) cho biết trong năm 2026, thành phố sẽ sửa chữa, nâng cấp 4 tuyến quốc lộ trên với tổng kinh phí hơn 760 tỉ đồng. Đây là đợt sửa chữa, nâng cấp lớn nhất trong nhiều năm gần đây. Hiện nay, Quốc lộ 51 đã được sửa chữa, nâng cấp, dự kiến hoàn thành trong tháng 6-2026.

"Các tuyến Quốc lộ 1, 20 và 56 sẽ được tiến hành sửa chữa vào quý III/2026; ưu tiên thi công tại những vị trí hư hỏng cục bộ, không bảo đảm an toàn giao thông" - lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch, kiểm định xây dựng và bảo trì đường bộ thông tin.

Để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông trong quá trình sửa chữa, nâng cấp những tuyến quốc lộ, các đơn vị sẽ thu hẹp phạm vi rào chắn, không thi công dàn trải, thi công dứt điểm từng đoạn; bố trí thi công theo khung giờ hợp lý, ưu tiên thi công ban đêm, giờ thấp điểm. Đồng thời, tăng cường nhân lực, máy móc đẩy mạnh thi công nhằm rút ngắn thời gian sửa chữa, nâng cấp đường. Ngành chức năng sẽ phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực sửa chữa đường. 

Trước những bất cập trên Quốc lộ 20, cơ quan chức năng TP Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra nhiều biện pháp khắc phục. Công an TP Đồng Nai và Lâm Đồng đã ký kết quy chế phối hợp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20. Công an 2 địa phương đã tổ chức tuần tra, kiểm soát và có các kế hoạch căn cơ để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 20, đặc biệt chú trọng vào những xe vận tải hàng hóa và xe khách.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo