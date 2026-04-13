Sáng 13-4, tại Trụ sở Chính phủ, sau khi hội đàm thành công, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Cộng hòa Slovakia Robert Fico đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước, gặp gỡ báo chí chung thông báo kết quả hội đàm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Robert Fico tại họp báo. Ảnh: Hữu Hưng

Nhiệt liệt chào đón Thủ tướng Robert Fico và Đoàn đại biểu cấp cao Slovakia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết chuyến thăm diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng, ngay sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Thủ tướng Robert Fico là vị khách đầu tiên mà Thủ tướng tiếp đón trên cương vị Thủ tướng Chính phủ; cũng là nhà Lãnh đạo cấp cao EU đầu tiên thăm Việt Nam sau khi Việt Nam - EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện.

Hai Thủ tướng đã có cuộc hội đàm rất thành công và đạt được sự nhất trí cao trên nhiều phương diện. Hai Thủ tướng đã thông qua Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Slovakia lên Đối tác chiến lược.

Hai Thủ tướng đã thống nhất chỉ đạo Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương xây dựng Kế hoạch hành động triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Slovakia để tạo bước chuyển mới về chất trong hợp tác song phương, thật sự mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Ngay trong chuyến thăm này, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước ký kết, trao đổi 16 văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng như chính trị-ngoại giao, quốc phòng, văn hóa, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hợp tác địa phương, an ninh, y tế, du lịch, đóng tàu…

Để đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu trong thời gian tới, hai Thủ tướng đã thống nhất cao về việc thúc đẩy hiệu quả các nhóm giải pháp về: Tăng cường tin cậy chính trị, cùng hỗ trợ nhau phát huy vai trò, vị thế quốc tế của mỗi nước; tạo chuyển biến thực chất trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh tương xứng với mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước; đẩy mạnh hợp tác khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng hợp tác giáo dục - đào tạo, lao động, giao lưu nhân dân, văn hóa và du lịch. Thủ tướng Lê Minh Hưng cảm ơn Slovakia đã công nhận cộng đồng người Việt là dân tộc thiểu số thứ 14.

Nhắc lại chuyến thăm Việt Nam vào năm 2016, Thủ tướng Robert Fico bày tỏ ngưỡng mộ sâu sắc và chúc mừng trước bước phát triển vượt bậc và những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong thời gian qua.

Nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, Thủ tướng Robert Fico cho biết hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vừa nhất trí nâng cấp, cũng như quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Cho biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, phía Slovakia có đoàn doanh nghiệp lớn cùng đi và sẽ cùng dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Slovakia, Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh hai Chính phủ ủng hộ và tạo điều kiện doanh nghiệp hai nước hợp tác, đầu tư, kinh doanh.

Khẳng định Slovakia sẵn sàng hợp tác, chia sẻ với Việt Nam trong các lĩnh vực ưu tiên như triển điện nguyên tử, công nghiệp quốc phòng, tài chính, giáo dục đào tạo…, Thủ tướng Robert Fico cho biết, người dân Slovakia rất thích du lịch Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã miễn visa cho công dân Slovakia du lịch Việt Nam; mong muốn có đường bay thẳng giữa Slovakia và Việt Nam để thúc đẩy hợp tác du lịch, giao lưu nhân dân.

Bày tỏ chia sẻ và ủng hộ quan điểm, lập trường của Việt Nam đối với các vấn đề quốc tế cùng quan tâm, Thủ tướng Slovakia trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng sớm thăm chính thức Slovakia vào thời gian sớm nhất, cũng như tăng cường trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Slovakia để cùng thảo luận, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, vì sự phát triển chung của mỗi nước và vì hòa bình, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương hai nước trao 6 văn kiện hợp tác giữa hai nước gồm: Bản ghi nhớ giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Slovakia về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng; Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao và các vấn đề châu Âu nước Slovakia; Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Văn hóa Slovakia; Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Điện Biên và Chính quyền TP Vysoké Tatry trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - khoa học - kỹ thuật và văn hóa giai đoạn 2026-2031; Biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia (STAMEQ) và Văn phòng Tiêu chuẩn, Đo lường và Thử nghiệm Slovakia (UNMS) về hợp tác trong các lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đo lường, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp, công nhận và quản lý chất lượng; Biên bản ghi nhớ Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và Viện Nghiên cứu Nhà máy điện hạt nhân Slovakia.

