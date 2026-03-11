Nâng chất nhân lực tương lai

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần lực lượng lao động chất lượng cao.

Nhưng nền tảng của nguồn nhân lực ấy phải được hình thành ngay từ hệ thống giáo dục. Trong đó, việc xây dựng mô hình "trường học số", "học tập số" giúp ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình dạy và học.

Ở bậc đào tạo cao hơn, định hướng ngành nghề phải gắn với chiến lược phát triển của thành phố. TP HCM đang ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, AI, cơ khí - tự động hóa, tài chính, y tế và quản lý đô thị. Chương trình đào tạo, vì vậy, cần được xây dựng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN). Sinh viên nên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua thực tập, dự án hoặc phòng thí nghiệm do DN phối hợp đầu tư.

Một giải pháp quan trọng khác là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Để thu hút và giữ chân giáo viên giỏi, TP HCM cần có chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù của đô thị lớn. Đồng thời, giáo viên cần được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật phương pháp giảng dạy mới và nâng cao năng lực công nghệ.

Song song đó, thành phố cần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi giáo viên được trao quyền đổi mới và phát huy sáng tạo. Khi được hỗ trợ đầy đủ về điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp, giáo viên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt nâng cao chất lượng đào tạo.

Ở tầm chính sách, việc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục cũng rất cần thiết. Bên cạnh ngân sách nhà nước, TP HCM có thể thúc đẩy hợp tác công - tư, khuyến khích DN và các tổ chức tham gia đầu tư trường học, nhất là tại các khu đô thị mới và khu công nghiệp có đông con em công nhân.

Nếu các giải pháp trên được triển khai đồng bộ, TP HCM sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục hiện đại, linh hoạt và hội nhập quốc tế. Quan trọng hơn, hệ thống này sẽ đào tạo ra thế hệ công dân có tri thức, kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng học tập suốt đời - nền tảng quan trọng để thành phố phát triển bền vững trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.



