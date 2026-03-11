HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nâng chất nhân lực tương lai

TS Nguyễn Thị Nhật Hằng (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM)

TP HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế tri thức, kinh tế số và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố cần lực lượng lao động chất lượng cao.

Nhưng nền tảng của nguồn nhân lực ấy phải được hình thành ngay từ hệ thống giáo dục. Trong đó, việc xây dựng mô hình "trường học số", "học tập số" giúp ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình dạy và học.

Ở bậc đào tạo cao hơn, định hướng ngành nghề phải gắn với chiến lược phát triển của thành phố. TP HCM đang ưu tiên các lĩnh vực như công nghệ thông tin, AI, cơ khí - tự động hóa, tài chính, y tế và quản lý đô thị. Chương trình đào tạo, vì vậy, cần được xây dựng trên cơ sở hợp tác chặt chẽ giữa nhà trường và doanh nghiệp (DN). Sinh viên nên được tiếp cận môi trường làm việc thực tế thông qua thực tập, dự án hoặc phòng thí nghiệm do DN phối hợp đầu tư.

Một giải pháp quan trọng khác là nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Để thu hút và giữ chân giáo viên giỏi, TP HCM cần có chính sách đãi ngộ phù hợp với đặc thù của đô thị lớn. Đồng thời, giáo viên cần được tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật phương pháp giảng dạy mới và nâng cao năng lực công nghệ.

Song song đó, thành phố cần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, nơi giáo viên được trao quyền đổi mới và phát huy sáng tạo. Khi được hỗ trợ đầy đủ về điều kiện làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp, giáo viên sẽ trở thành lực lượng nòng cốt nâng cao chất lượng đào tạo.

Ở tầm chính sách, việc huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục cũng rất cần thiết. Bên cạnh ngân sách nhà nước, TP HCM có thể thúc đẩy hợp tác công - tư, khuyến khích DN và các tổ chức tham gia đầu tư trường học, nhất là tại các khu đô thị mới và khu công nghiệp có đông con em công nhân.

Nếu các giải pháp trên được triển khai đồng bộ, TP HCM sẽ từng bước hình thành hệ sinh thái giáo dục hiện đại, linh hoạt và hội nhập quốc tế. Quan trọng hơn, hệ thống này sẽ đào tạo ra thế hệ công dân có tri thức, kỹ năng số, tư duy sáng tạo và khả năng học tập suốt đời - nền tảng quan trọng để thành phố phát triển bền vững trong kỷ nguyên kinh tế tri thức.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo