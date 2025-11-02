Nặng lòng với đồng bào nghèo

Một buổi sáng đầu thu, trên con đường dẫn vào trung tâm xã Phước Kim, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là xã Phước Thành, TP Đà Nẵng), chúng tôi bắt gặp hình ảnh những căn nhà mới xây kiên cố, nằm san sát nhau bên triền đồi của dãy Trường Sơn hùng vĩ.

Cho đi không tính toán

Trên bậc thềm, những phụ nữ người đồng bào Giẻ Triêng thoáng nụ cười yên ấm. Ai cũng bảo nếu không có Nhà nước và tấm lòng của vợ chồng ông Tám, chắc giờ này họ vẫn phải sống trong những căn nhà tạm bợ.

Người mà bà con nhắc đến là ông Lý Minh Tám (62 tuổi, trú xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) - một doanh nhân thành đạt nhưng được biết đến nhiều hơn bởi tấm lòng nhân hậu và những việc làm chan chứa tình người.

Lãnh đạo Công an và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng trao Kỷ niệm chương cho ông Lý Minh Tám

Sinh ra trong một gia đình nghèo tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ), tuổi thơ ông Tám gắn liền với khó khăn, thiếu thốn. Năm 1997, trong chuyến vào thăm người thân ở huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ), ông Tám bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của miền núi nơi đây. Những triền đồi ngút ngàn cây xanh, những dòng suối trong veo róc rách và những bản làng người Giẻ Triêng còn nghèo nhưng đầy sức sống...

Tất cả đã níu chân người đàn ông phương xa ở lại. "Lúc đó, tôi chỉ có ít vốn, thuê đất làm trang trại trồng cây ăn quả. Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mong làm ăn được để nuôi sống bản thân và phụ giúp bà con" - ông Tám nhớ lại.

Nhờ chăm chỉ và kiên trì, từ trang trại nhỏ ban đầu, ông Tám thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, rồi lấn sân sang lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Lý Châu Giang ở Khâm Đức của ông Tám dần khẳng định tên tuổi ở vùng núi Quảng Nam - Đà Nẵng. Tuy nhiên, khi nhắc đến ông, người dân không nói về doanh nghiệp, mà nói về một người "cho đi không tính toán".

Câu chuyện về mùa bão lũ năm 2020 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của người dân Phước Kim.

Hôm ấy, cơn lũ dữ tràn xuống, cuốn phăng hàng chục ngôi nhà của bà con đồng bào Giẻ Triêng. Cả làng trắng xóa bùn đất. Đường sá sạt lở, bị cô lập nhiều ngày. Ngay trong thời điểm đó, ông Tám đã không quản ngại hiểm nguy, vượt rừng mang nhiều tấn lương thực, thực phẩm cứu trợ khẩn cấp cho người dân các xã bị cô lập.

Vợ chồng ông Lý Minh Tám dự khánh thành ngôi nhà mới do chính ông hỗ trợ một hộ dân tại TP Đà Nẵng xây dựng

Ông còn thuê nhân công xây dựng 17 căn nhà, trị giá mỗi căn hơn 100 triệu đồng, mua thêm các trang thiết bị, quần áo, mùng mền tặng bà con vùng bị sạt lở núi để họ có chỗ ở ổn định, kịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Nhắc lại chuyện này, nhiều người dân ở thôn Trà Vân A rất xúc động. Họ bảo hôm ông Tám tặng nhà cho họ, đích thân ông Lê Văn Dũng, lúc đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cũng lên chia vui với bà con.

Sau thiên tai, người dân Phước Sơn lại đối mặt với đại dịch COVID-19. Cả huyện vốn đã khó khăn lại càng thêm bức bách khi các tuyến đường bị phong tỏa, khiến sinh kế của người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Tám lại một lần nữa ra tay trợ giúp. Hàng trăm suất quà gồm gạo, mì, khẩu trang, nước sát khuẩn được ông trao tận tay bà con.

Từ tháng 8-2021, dòng người từ miền Nam về quê tránh dịch đi ngang qua Khâm Đức. Ông Tám lại tất bật chuẩn bị lương thực, nước uống, thậm chí tặng xe máy và tiền cho những trường hợp kiệt quệ. Có những ngày, hàng ngàn suất cơm nóng hổi được ông chuyển đến các khu cách ly, chốt kiểm soát. Người dân nhớ mãi hình ảnh ông Tám lưng áo sũng mồ hôi nhưng vẫn tươi cười động viên: "Ráng lên bà con, rồi sẽ qua hết thôi".

Ông Tám đầu tư hệ thống máy lọc nước để phục vụ chế biến thực phẩm sạch cho người dân

Gần đây nhất, tháng 6-2025, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương và địa phương về xóa nhà tạm cho người nghèo, ông Tám cùng gia đình đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà kiên cố và nhiều vật dụng thiết yếu cho các hộ dân tộc Giẻ Triêng tại xã Phước Kim cũ, với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Ngày khánh thành nhà mới, không khí ở Phước Kim rộn ràng như ngày hội.

Trên nền đất từng là những mái tranh xiêu vẹo, giờ đây đã mọc lên những ngôi nhà mới khang trang. Nhiều người già xúc động nói: "Từ nay không còn lo mưa gió nữa!". Trẻ nhỏ thì chạy nhảy quanh sân, mắt sáng ngời, ngắm nhìn mái tôn, tường gạch mới như thể giấc mơ trở thành hiện thực.

"Cha đỡ đầu"

Với ông Tám, cái ăn, cái mặc chỉ có thể giải quyết nhu cầu trước mắt, tri thức dành cho trẻ em mới là điều quan trọng, giúp các em có tương lai bền vững.

"Xưa tôi khó khăn nên không được học hành rồi, giờ phải giúp cho tụi nhỏ có điều kiện đến trường" - ông Tám nói vậy. Thế nên, nhiều năm qua, ông luôn dành rất nhiều sự quan tâm cho các hoạt động giáo dục. Hình ảnh ông Tám trao những chiếc xe đạp mới tinh, những bộ bàn ghế, sách vở, áo ấm, sữa, thực phẩm cho các em nhỏ vùng cao đã trở nên quá quen thuộc.

Đặc biệt, ông Tám nhận làm "cha đỡ đầu" cho nhiều học sinh khó khăn trên địa bàn, hỗ trợ tiền hằng tháng để các em yên tâm đến lớp. Tại Trường Mầm non Sơn Ca (xã Khâm Đức), ông còn chi hàng trăm triệu đồng đầu tư khu vui chơi cho 250 em nhỏ, giúp các em có nơi sinh hoạt, nô đùa.

Ông Lý Minh Tám nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng

Cô Phạm Thị Thứ, Hiệu trưởng Trường THPT Khâm Đức (xã Khâm Đức), cho biết ông Lý Minh Tám là một trong số các doanh nhân luôn đồng hành với nhà trường nhiều năm qua. Từ việc trao học bổng, tặng xe đạp, sách vở, áo ấm đến hỗ trợ cơ sở vật chất, kinh phí cho các em đi ôn thi học sinh giỏi, ông đều làm bằng cái tâm, không nề hà điều gì.

Mới đây, biết Trường THPT Khâm Đức thiếu nước sạch sinh hoạt, ông Tám đã đầu tư 2 hệ thống nước lọc cho học sinh - một ở nhà ăn, một ở trường để phục vụ cho các em có nước tinh khiết ăn uống. Trước đó, ông cũng tài trợ cho nhà trường máy phát điện để sử dụng vào mùa mưa lũ. "Ông Tám không chỉ là một nhà hảo tâm mà còn là người đồng hành thầm lặng trên con đường gieo chữ nơi vùng cao. Chính nhờ tấm lòng của ông mà nhiều em học sinh có thêm động lực, không bỏ dở việc học và nuôi dưỡng ước mơ thoát nghèo" - cô Thứ chia sẻ.

Vui khi thấy bà con cười tươi

Những năm qua, ông Tám luôn là người có đóng góp nổi bật trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại địa phương. Công ty của ông đã hỗ trợ hàng trăm trang thiết bị phòng cháy - chữa cháy cho các xã trên địa bàn, phối hợp cùng cơ quan công an tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm và tệ nạn. Ông Tám còn hỗ trợ trang thiết bị cho các cơ sở y tế, bệnh viện trong vùng, trồng cây xanh tại các điểm di tích lịch sử…

Ông Lý Minh Tám nhận khen thưởng tại Hội nghị Điển hình Tiên tiến xã Khâm Đức

Với những đóng góp không ngừng nghỉ cho cộng đồng, tháng 8-2025, ông Lý Minh Tám vinh dự được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngày 4-9, ông Tám tiếp tục được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Đà Nẵng lần thứ nhất (2025 - 2030), vì thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam cũ từng biểu dương ông vì đóng góp xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2021; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng tặng bằng khen vì những hỗ trợ kịp thời trong phòng chống bão lũ năm 2020. Đặc biệt, trong suốt 5 năm liền (2020 - 2024), Công ty Lý Châu Giang của ông Tám liên tục được Bộ trưởng Bộ Công an trao bằng khen vì có nhiều thành tích trong công tác xã hội và phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Những phần thưởng ấy chính là sự ghi nhận, cũng là động lực để ông tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình. Nhưng với ông, niềm vui lớn nhất vẫn là "thấy bà con cười tươi trong ngôi nhà mới, thấy con trẻ đến trường với chiếc cặp sách trên vai".

Gương sáng về lòng nhân ái Ông Hồ Công Điểm - Chủ tịch UBND xã Khâm Đức - nhận xét: Ông Lý Minh Tám không chỉ là doanh nhân thành đạt mà còn là người luôn hướng về cộng đồng. Nhiều năm qua, ông và gia đình luôn tích cực đóng góp vào Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài ở địa phương; tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc xây dựng các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhất là hết lòng giúp đỡ những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của ông Tám đã góp phần quan trọng giúp nhiều hộ dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. "Ông Lý Minh Tám là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, được chính quyền và nhân dân địa phương hết sức trân trọng" - ông Điểm đánh giá.



