Nâng niu trái tim bào thai

"Hãy cho con em một cơ hội sống". Đó là lời van nài của người mẹ trẻ mà bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM), không bao giờ quên trong suốt hành trình đồng hành với gia đình gieo sự sống cho bào thai.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương xúc động nhớ lại: "Lời người mẹ nghẹn ngào như khẩn cầu đã thôi thúc chúng tôi phải quyết định. Và trời đã không phụ lòng người. Niềm vui vỡ òa khi chúng tôi chứng kiến em bé chào đời khỏe mạnh, hồng hào sau khi được can thiệp bào thai".

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á thực hiện thành công kỹ thuật can thiệp tim bào thai đối với trẻ dị tật tim bẩm sinh nặng. Kỹ thuật này do ê-kíp Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ thực hiện, với ca đầu tiên vào tháng 1-2024. Đến nay, 6 em bé đã ra đời khỏe mạnh sau kỹ thuật can thiệp hiện đại này.

Kỹ thuật can thiệp tim bào thai đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng và độ chính xác gần như tuyệt đối đến từng chi tiết của ê-kíp cả 2 bệnh viện. Các bác sĩ phải đâm kim vào thành bụng và tử cung mẹ để xuyên qua thành ngực của bào thai mới tiếp cận được trái tim bé nhỏ của thai nhi, kích thước chỉ bằng quả dâu.

Việc phát hiện dị tật tim ở bào thai thường được chỉ định sớm. Đến nay, ca sớm nhất được can thiệp là khoảng 27-28 tuần tuổi. Các bác sĩ cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi quyết định vì kết quả can thiệp sẽ là áp lực rất lớn không chỉ với đội ngũ nhân viên y tế mà còn cả gia đình.

"Quy trình lẫn chỉ định can thiệp rất chặt chẽ, phụ thuộc vào tình trạng tiến triển của tim thai nhi. Không phải trường hợp nào cũng có thể can thiệp thành công" - bác sĩ Thanh Hương nhấn mạnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết bà thấu hiểu tình mẫu tử thiêng liêng đến nhường nào vì cũng là một người mẹ.

"Cảm xúc của cả ê-kíp khi đón em bé đầu tiên chào đời hồng hào, khóc to, không phải thở ô-xy, vẫn bình thường như những đứa trẻ khác thật khó diễn tả bằng lời. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau đây chính là "món quà tuyệt vời của tạo hóa" ban tặng. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, mọi khó khăn, sự đánh đổi hay chấp nhận đương đầu trước đây đã được đền bù xứng đáng" - bác sĩ Thanh Hương bộc bạch.

Trong quá trình can thiệp tim, đội ngũ bác sĩ sẽ luồn dây, đưa bóng hoặc một dụng cụ chuyên biệt để mở rộng vị trí bị hẹp trong tim. Đó là những khoảnh khắc đầy căng thẳng, đòi hỏi sự tập trung cao độ và trải qua vô số cung bậc cảm xúc mà chỉ những người có mặt tại thời điểm đó mới có thể thấu hiểu trọn vẹn.

Bên cạnh chuyên môn và kỹ thuật, yếu tố quan trọng không kém chính là ý chí và sự kiên cường của gia đình, đặc biệt là nghị lực của người mẹ. Gia đình phải đặt trọn niềm tin vào đội ngũ y tế, giữ vững lòng quyết tâm và ý chí mạnh mẽ. Trên tất cả, tình yêu thương dành cho con chính là động lực lớn nhất giúp họ sẵn sàng đồng hành và cùng con đối diện mọi thử thách phía trước.

Niềm vui, sự hạnh phúc của đội ngũ bác sĩ 2 bệnh viện là khi được nhìn thấy những nụ cười của các em bé bụ bẫm và đáng yêu khi tái khám. Đây là nguồn động lực giúp ê-kíp tham gia thông tim bào thai tiếp tục kiên trì, không bỏ cuộc để bước tiếp con đường đã chọn. Nếu họ không dám đưa ra những quyết định sinh tử, chấp nhận bỏ cuộc và lãnh đạo 2 bệnh viện không cùng nhau "đứng mũi chịu sào", cùng nhau chịu trách nhiệm thì có lẽ kỳ tích đã không đến...

