Năng suất lao động cao, người lao động sẽ có thu nhập cao

Chị Phùng Thị Hạnh, công nhân Xí nghiệp Sơ mi Hà Nội (Tổng Công ty May 10), cho rằng NLĐ thấy rằng doanh nghiệp có trường mầm non, có trung tâm y tế, có trường cao đẳng nghề May 10 sẽ giúp cho NLĐ có đủ điều kiện để phát triển bản thân, yên tâm công tác góp phần tăng năng suất lao động. Chúng tôi mong muốn Chính phủ có các chính sách để nhân rộng mô hình này cho các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ.