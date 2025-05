Nâng tầm hợp tác kinh tế Việt - Nga

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas):

Thị trường đầy hứa hẹn

Xuất khẩu dệt may Việt Nam sang Nga ước đạt 1 tỉ USD trong năm 2024. Bước sang quý I/2025, dù bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động, xuất khẩu dệt may sang Nga vẫn duy trì đà tăng trưởng với kim ngạch gần 540 triệu USD, tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2024.

Với nhu cầu tiêu dùng lớn và thiếu hụt nguồn cung từ phương Tây, Nga vẫn là thị trường đầy hứa hẹn. Việc tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do như FTA Việt Nam - EAEU, cùng với đầu tư vào công nghệ, chất lượng và hệ thống phân phối, sẽ giúp ngành dệt may Việt Nam củng cố vị thế và mở rộng thị phần tại thị trường này.

Ông Dương Khánh Toàn, Giám đốc Kinh doanh quốc tế Công ty CP Cà phê Mê Trang:

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam

Chúng tôi đang xuất khẩu qua thị trường Nga hơn 200 tấn cà phê thành phẩm, chế biến sâu, mang hàm lượng giá trị gia tăng cao. Cà phê của Mê Trang được thị trường Nga chấp nhận.

Thị trường Nga được đánh giá rất tiềm năng, dư địa còn nhiều, thói quen tiêu thụ cao, khẩu vị phù hợp cà phê robusta của Việt Nam. Thời gian gần đây, do hàng hóa từ các nước vào Nga gặp trở ngại bởi lệnh cấm vận từ phương Tây. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hoàng Mạnh Cường, Giám đốc Kinh doanh Công ty TNHH Vinaxo (Tiền Giang):

Tăng cường kết nối giao thương giữa doanh nghiệp

Vinaxo là một trong những DN đầu tiên xuất khẩu xoài sấy sang Nga, từ cách đây 9 năm. Đã có thời điểm, Nga chiếm tới 70% tổng doanh số xuất khẩu của công ty.

Hiện nay, dù tỉ trọng xuất khẩu sang Nga có phần giảm do chiến lược đa dạng hóa thị trường và những khó khăn phát sinh sau xung đột Nga - Ukraine, nhưng đây vẫn là một trong những thị trường trọng điểm của Vinaxo.

Để thúc đẩy hợp tác kinh tế với Nga hiệu quả hơn, cần tăng cường tổ chức các chương trình kết nối giao thương, giúp doanh nghiệp hai nước tìm kiếm đối tác, mở rộng hợp tác cùng phát triển.

T.Nhân - K.Nam - N.Ánh ghi