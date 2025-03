Nâng tầm hợp tác Việt Nam - Brazil

Sớm đàm phán hiệp định thương mại Việt Nam - MERCOSUR

Tại hội kiến chiều 28-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Brazil Lula da Silva nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm tốt về quản trị quốc gia, triển khai chính sách kinh tế - xã hội; tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ, đặc biệt trong những ngành công nghiệp có tính chất nền tảng như công nghiệp chế tạo, công nghiệp phụ trợ, chế biến nông sản, vật liệu mới, hóa chất, năng lượng tái tạo... Thủ tướng Phạm Minh Chính thông báo Việt Nam sẵn sàng có bước đi mở cửa thị trường cho thịt bò của Brazil trong tổng thể gói mở cửa thị trường nông sản sẽ được thống nhất giữa hai nước, trong đó có sản phẩm cá tra và tôm của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh các doanh nghiệp (DN) lớn của Brazil đang cân nhắc đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Tập đoàn JBS S.A. trong lĩnh vực chế biến thực phẩm. Thủ tướng khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành của Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại, đầu tư của DN Brazil tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không, khoáng sản.

Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva nhất trí chỉ đạo cơ quan chức năng của Brazil xem xét tích cực đề xuất của Việt Nam về việc sớm khởi động đàm phán một khuôn khổ hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR) nhằm tạo thuận lợi cho DN hai bên tiếp cận thị trường của nhau và kết nối chuỗi cung ứng, mang lại kết quả thực chất cho DN và người dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí sẽ thúc đẩy các đoàn cấp bộ, ngành, địa phương và DN Brazil tiếp tục trao đổi trong và ngay sau chuyến thăm của Tổng thống Brazil để cụ thể hóa các thỏa thuận song phương cấp cao; thống nhất triển khai thường xuyên, hiệu quả và linh hoạt cơ chế Ủy ban Hỗn hợp về Kinh tế - Thương mại và Tham vấn chính trị, thiết lập các cơ chế phù hợp để thường xuyên rà soát và phối hợp triển khai khuôn khổ quan hệ mới. Nhân dịp này, Tổng thống Brazil trân trọng mời Việt Nam cử đoàn cấp cao tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và Hội nghị Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30) tại Brazil trong năm 2025.

Cùng ngày, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã hội đàm với Đại tướng Marcos Antonio Amaro dos Santos, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng An ninh thể chế phủ Tổng thống Cộng hòa Liên bang Brazil. Hai bên khẳng định thúc đẩy phối hợp phòng, chống các nguy cơ an ninh phi truyền thống.

Minh Châu