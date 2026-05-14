Thời sự

Nâng tầm Mũi Né

Bài và ảnh: Châu Tỉnh

Du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô khoảng 14.760 ha, trải dài dọc vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh Lâm Đồng

Tại lễ công bố quy hoạch xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mũi Né mới đây, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng khẳng định đây là cột mốc quan trọng đánh dấu bước chuyển từ "điểm đến nổi tiếng" sang "động lực phát triển chiến lược" của du lịch địa phương.

Theo quy hoạch được công bố, Khu Du lịch quốc gia Mũi Né có quy mô khoảng 14.760 ha, trải dài dọc vùng ven biển phía Đông Nam tỉnh, định hướng phát triển thành trung tâm nghỉ dưỡng biển, thể thao biển và tổ chức sự kiện quốc tế.

Quy hoạch xây dựng Khu Du lịch quốc gia Mũi Né được xem là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa chiến lược đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Theo định hướng, khu du lịch sẽ phát triển theo mô hình đô thị du lịch biển hiện đại, xanh và bền vững, gắn với bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa địa phương.

Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang được triển khai, đặc biệt là sân bay Phan Thiết và các tuyến cao tốc kết nối vùng. Hiện, hệ thống đường cao tốc đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ TP HCM đến Mũi Né xuống còn khoảng 2 - 2,5 giờ, thay vì 4 - 5 giờ như trước đây. Đây được xem là yếu tố then chốt mở rộng khả năng tiếp cận điểm đến và tạo cú hích cho du lịch.

Ông Đinh Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, nhấn mạnh tỉnh này xác định du lịch biển là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới. "Chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ để đưa Mũi Né trở thành điểm đến hàng đầu khu vực" - ông Tuấn nói.

Nâng tầm Mũi Né - Ảnh 1.

Một góc Khu Du lịch quốc gia Mũi Né

Theo định hướng phát triển đến năm 2030, Khu Du lịch Mũi Né sẽ tập trung phát triển các sản phẩm đặc trưng như nghỉ dưỡng cao cấp, thể thao biển, du lịch hội nghị - sự kiện, cùng các hoạt động văn hóa và lễ hội quy mô lớn.

Giới chuyên gia nhận định với lợi thế khí hậu nắng ấm quanh năm, cảnh quan độc đáo và hệ thống resort hình thành sớm, Mũi Né có nhiều điều kiện để trở thành trung tâm du lịch biển mang tầm quốc tế. Việc quy hoạch bài bản sẽ giúp khắc phục tình trạng phát triển manh mún trước đây, đồng thời nâng cao chất lượng trải nghiệm du khách.

Đại diện một doanh nghiệp du lịch tại Mũi Né cho biết cộng đồng doanh nghiệp rất kỳ vọng vào giai đoạn phát triển mới này. Theo vị này, khi sân bay Phan Thiết đi vào khai thác cuối năm 2027, lượng khách nội địa và quốc tế dự báo sẽ tăng mạnh, tạo cơ hội mở rộng đầu tư các sản phẩm du lịch cao cấp và dịch vụ mới.

Không chỉ là câu chuyện du lịch, việc phát triển Khu Du lịch quốc gia Mũi Né còn được kỳ vọng tạo động lực lan tỏa cho kinh tế - xã hội địa phương. Sự phát triển của du lịch sẽ kéo theo nhu cầu lớn về dịch vụ, thương mại, logistics, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân ven biển.

Với nền tảng quy hoạch quy mô 14.760 ha, cùng các dự án hạ tầng chiến lược đang dần hoàn thiện, Khu Du lịch quốc gia Mũi Né được kỳ vọng bước vào giai đoạn bứt tốc, trở thành điểm đến du lịch biển nổi bật của Việt Nam và khu vực trong những năm tới. 

