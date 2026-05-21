Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ra các định hướng chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam. Trong đó, phải đặc biệt coi trọng đẩy mạnh khoa học - công nghệ và chuyển đổi số, bảo hộ sở hữu trí tuệ để chuẩn hóa và số hóa nền y học cổ truyền Việt Nam. Nghiên cứu xây dựng, củng cố một số trung tâm y học cổ truyền mạnh mang tầm quốc gia và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc.Ảnh: TTXVN

Muốn nâng tầm y học cổ truyền, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý yếu tố con người là quyết định. Do đó, phải nâng cao chất lượng tuyển sinh và cải cách chương trình đào tạo y - bác sĩ y học cổ truyền tại các trường đại học y, dược lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Bộ Y tế tiếp thu các ý kiến đóng góp để phối hợp với các bộ, ngành liên quan sớm xây dựng và trình ban hành Chiến lược phát triển y học cổ truyền Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.