"Nàng thơ của Tô Hữu Bằng" Trần Đô Linh mặc đầm Việt

Trần Đô Linh diện đầm nằm trong bộ sưu tập "Lunar Fracture" có giá 1.900 USD của nhà thiết kế Trà Linh - Việt Trinh và thương hiệu Hacchic Couture khi tham gia buổi livestream quảng cáo cho dòng sản phẩm chăm sóc da do cô đảm nhận vai trò Đại sứ thương hiệu.

Vẻ đẹp Trần Đô Linh

Bộ đầm của thương hiệu Việt cô chọn mặc

Tôn lên vẻ đẹp hình thể nữ diễn viên

Đầm được thiết kế với dáng ôm phủ đầy sequin và pha lê li ti, điểm xuyết họa tiết cánh hoa 3D mềm mại, tựa như những mảnh trăng vỡ tan trong không trung. Đội ngũ nghệ nhân của nhãn hàng mất đến 180 thực hiện đầm này bằng phương pháp thủ công.

Trần Đô Linh sinh năm 1993 tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, là nữ diễn viên người Trung Quốc, được biết đến với vẻ đẹp thanh thoát và khí chất dịu dàng.

Trước khi bước chân vào làng giải trí Hoa ngữ, cô từng là "hiện tượng IQ" khi thi đỗ khoa Cơ khí điện của Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh với số điểm 621/750 và gây chú ý khi trở thành Hoa khôi Đại học Thâm Quyến.

Cô chiếm được cảm tình của khán giả không chỉ bởi vẻ đẹp trong trẻo, thanh thuần cùng thần thái dịu dàng, tao nhã mà còn nhờ tinh thần làm việc chăm chỉ đáng khen ngợi.

Những phim cô tham gia: "Quý nữ", "Đại mộng quy ly", "Trường nguyệt tẫn minh", "Cảnh đẹp ngày vui biết bao giờ"... Ngoài sự nghiệp diễn xuất, cô còn là ca sĩ khi đã phát hành một số ca khúc như: "Điều gì khiến em cười", "Mùa xuân không ngủ", "Thế giới của em"...

Trần Đô Linh từng là "nàng thơ" được Tô Hữu Bằng chọn đóng trong tác phẩm "Tai trái". Đây là phim do Tô Hữu Bằng làm đạo diễn, cũng là tác phẩm đầu tiên Trần Đô Linh tham gia, bước chân vào giới giải trí.