"Nàng thơ" Kim Gia Hân - mẫu nhí nổi bật của làng mẫu Việt

Mẫu nhí Kim Gia Hân mang hai dòng máu Việt - Hàn

Trong tà áo dài cách tân với gam màu hồng nhẹ nhàng, hình ảnh "nàng thơ" Kim Gia Hân - mẫu nhí tài năng của làng mẫu Việt thu hút mọi ánh nhìn. Nét đẹp trong sáng, hồn nhiên của cô bé hòa quyện cùng tà áo dài truyền thống tạo nên một bức tranh thanh tao, đầy sức sống.



Với tà áo dài, Kim Gia Hân khoe được trọn vẹn vẻ đẹp dễ thương của mình cùng đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Nụ cười rạng rỡ cùng ánh mắt to tròn của cô bé toát lên vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên của tuổi thơ.

Gia Hân, cô bé mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình dễ thương, Gia Hân còn được biết đến với khả năng catwalk chuyên nghiệp và thần thái cuốn hút trên sàn diễn. Cô bé 8 tuổi tạo được ấn tượng với các nhà thiết kế bởi sự chuyên nghiệp khi làm việc.

Cô bé sinh năm 2016, cao trên 1,2m, gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh. Đam mê trình diễn từ nhỏ, Kim Gia Hân cho thấy sự chăm chỉ, chuyên nghiệp mỗi khi có cơ hội sải bước trên sàn diễn. Nhờ vậy, cô bé được nhiều nhà thiết kế tin tưởng lựa chọn.

Nhận xét về cô học trò của mình, Xuân Lan cho biết: "Kim Gia Hân là một cô bé có tố chất đặc biệt với thời trang, thần thái không thể lẫn vào đâu được. Em luôn tự tin và tỏa sáng trong những buổi chụp hình và trình diễn".

Kim Gia Hân là mẫu nhí được chọn tham gia dự án "The new generation of models"

Mới đây, Kim Gia Hân là một trong những gương mặt tham gia dự án The new generation of models (Các thế hệ người mẫu), được thực hiện tại Hàn Quốc. Với mục tiêu đưa mẫu Việt tham dự các sự kiện thời trang lớn nhất thế giới, Kim Gia Hân đã có những trải nghiệm thú vị khi có mặt tại buổi khai mạc Seoul fashion weekd 2024.

Siêu mẫu Xuân Lan chia sẻ: "Trong khuôn khổ của "The New Generation Of Models", Xuân Lan theo hành trình từ Gangwon đi về Seoul và điểm đến thời trang tại Seoul chính là bảo tàng Dongdaemun Design Plaza - nơi đây đang diễn ra tuần lễ thời trang Seoul Fashion Week.

Kim Gia Hân và mẹ tại Seaol fashion week 2024

Chúng tôi đã có những khung ảnh thật đẹp để lưu lại kỷ niệm là những người mẫu chuyên nghiệp Việt Nam lần đầu tiên mang hành trình quốc tế đi qua đất nước đang có thời tiết rất đẹp - tuyết rơi. Chúng tôi quay lại để ghi dấu rằng chúng tôi đã đặt chân đến đây và chúng tôi đã đưa các người mẫu chuyên nghiệp của mình đến trải nghiệm không gian tuyệt vời tại Seoul Fashion Week".

Nói về mẫu nhí mang hai dòng máu Việt - Hàn, siêu mẫu Xuân Lan bày tỏ: "Cô bé luôn năng động, nhạy bén trong biểu cảm, thần thái cũng như cách tạo dáng để tôn lên tinh thần của bộ trang phục, kể cả những yêu cầu khó nhất mà tôi đưa ra".

Street style của Kim Gia Hân

Nói về việc nhiều người mẫu nhí không có cơ hội gắn bó với nghề vì khi lớn lên chiều cao không quá vượt trội, Xuân Lan cho biết: "Tôi đề cao quan niệm bảo vệ trẻ em. Với tôi, dạy các em làm người mẫu nhí là dạy kỹ năng sống, để các em tự tin hơn mà không đánh mất sự hồn nhiên. Sau hơn 5 năm theo đuổi công việc này, tôi quan niệm sàn catwalk là môi trường giúp trẻ em thêm bản lĩnh nên việc có chiều cao khiêm tốn không phải là quá quan trọng. Hãy nghĩ rằng các con đang được chạm đến ước mơ của mình".