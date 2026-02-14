HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Napoly Coffee khai trương quán cà phê nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia

Tin, ảnh: AN NA

(NLĐO) – Thương hiệu cà phê nhượng quyền Napoly chính thức mở chi nhánh đầu tiên ở Campuchia, tại Siem Reap, nơi có khu di sản Angkor Wat

Ông Huỳnh Anh Vương, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP SX-TM-XNK Cà phê Napoli (thương hiệu Napoly Cafe & Milk Tea), cho biết sau khi vận hành thử, quán Napoly tại Siem Reap sẽ chính thức khai trương ngày 15-2. 

Napoly Coffee khai trương quán cà phê nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Anh Vương (giữa) và một số nhân viên quán cà phê Napoly nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia

Đối tác nhận nhượng quyền là khách hàng phân phối sản phẩm cà phê của công ty, nay mở rộng sang mô hình chuỗi quán và sẽ phụ trách phát triển nhượng quyền Napoly tại Campuchia.

"Hai tháng qua, chúng tôi đã tích cực đồng hành cùng đối tác từ thiết kế, thi công đến đào tạo pha chế và vận hành. Quán có diện tích 360 m², trong đó khu kinh doanh cà phê 144 m²" – ông Vương chia sẻ.

Napoly Coffee khai trương quán cà phê nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia - Ảnh 1.

Phối cảnh quán cà phê Napoly đầu tiên ở Campuchia

Theo ông, thị trường chuỗi cà phê tại Campuchia trước đây nổi bật với Amazon (Thái Lan). Tuy nhiên, sau giai đoạn xung đột Campuchia – Thái Lan, thị trường xuất hiện khoảng trống – mở ra cơ hội cho các thương hiệu mới như Napoly. Tại Siem Reap, lượng khách du lịch đông và người trẻ Campuchia đang đón nhận tích cực các món đồ uống mới của Napoly.

"Chúng tôi kỳ vọng quán Napoly đầu tiên đạt doanh số khoảng 400 ly/ngày, trở thành mô hình mẫu cho việc nhân rộng tại Campuchia. Đối tác rất tâm huyết và đánh giá sản phẩm Napoly phù hợp thị hiếu địa phương" – ông Vương nói.

Napoly là thương hiệu nhượng quyền cà phê từ năm 1995 với khoảng 3.000 chi nhánh đã được mở. Hiện tại, có khoảng 2.000 quán đang hoạt động trên khắp cả nước và tập trung tại: TP HCM, ĐBSCL và các tỉnh miền Trung.

Ở thị trường quốc tế, Napoly đã có mặt tại Malaysia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Hungary và nay là Campuchia.

Napoly Coffee khai trương quán cà phê nhượng quyền đầu tiên tại Campuchia - Ảnh 3.

Bên ngoài quán cà phê Napoly đầu tiên tại Campuchia trước ngày khai trương

Thông tin Napoly:

Fanpage Napoly Coffee: https://www.facebook.com/www.napoli.vn/

Tổng đài: 1900 63 60 64

Hotline: 090 848 1080

Website: https://napoli.vn



