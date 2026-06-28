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Khoa học

NASA "đến rất gần" sự sống ngoài hành tinh

Anh Thư

(NLĐO) - Chiến binh săn sự sống Perseverance của NASA đã phát hiện"kho báu" hữu cơ kỷ lục trên hành tinh đỏ.

Theo Live Science, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một mảnh ghép mới trong lịch sử địa chất của Sao Hỏa, hé lộ rằng hành tinh đỏ có thể từng tồn tại sự sống.

Viết trên tạp chí khoa học Science Advances, nhóm tác giả dẫn đầu bởi tiến sĩ Ashley Murphy từ Viện Khoa học hành tinh (Mỹ) cho biết họ đã tập trung vào các phân tử carbon phức tạp trong và xung quanh mỏm đá Bright Angel ở miệng hố va chạm khổng lồ Jezero Crater.

NASA "đến rất gần" sự sống ngoài hành tinh - Ảnh 1.

hiến binh săn sự sống Perseverance của NASA - Ảnh: NASA

Năm ngoái, một nghiên cứu khác cho thấy một số tảng đá ở khu vực này chứa đất sét và các khoáng chất khác được biết đến là có khả năng bảo tồn hóa thạch trên Trái Đất.

Nghiên cứu mới cho thấy câu chuyện không chỉ có thế.

Họ sử dụng thiết bị SHERLOC của Perseverance để lập bản đồ phân bố carbon đại phân tử trong các loại đá và trầm tích này, so sánh chúng với dữ liệu carbon từ tàu thám hiểm Curiosity của NASA được thu thập tại miệng hố va chạm Gale Crater cách đó khoảng 3.700 km.

Kết quả này đã xác nhận những gì được tìm thấy ở Jezero Crater là carbon đại phân tử. Đây là lần đầu tiên dạng phân tử này được tìm thấy bên ngoài Gale Crater. Chúng là bằng chứng cho thấy nước và sự sống có thể từng phân bố rộng khắp trên Sao Hỏa chứ không phải chỉ một vùng biệt lập.

Đặc biệt hơn, carbon đại phân tử trong đá bùn ở Jezero Crater có nồng độ cao nhất trong các mẫu từng được tìm thấy trên Sao Hỏa.

Chúng vốn được biết đến như nền tảng của mọi dạng sống mà chúng ta đã biết trên Trái Đất.

Chưa đủ bằng chứng để khẳng định kho báu phân tử này do sự sống để lại, tuy nhiên nó đã làm tăng khả năng hiện diện của sự sống lên rất nhiều. Có thể nói, chưa bao giờ các nhà khoa học "tiến gần" đến sự sống ngoài hành tinh ở Sao Hỏa đến vậy.

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