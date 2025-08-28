HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

NASA sẽ đưa “Nữ hoàng địa ngục” đến nơi bị nghi là có sự sống

Anh Thư

(NLĐO) - NASA vừa tiết lộ những chi tiết cơ bản về kế hoạch thực hiện sứ mệnh Persephone, nhắm đến "hành tinh bị phế truất".

Theo Live Science, NASA hiện đang lên kế hoạch cho một sứ mệnh mới mang tên Persephone, với mục đích nghiên cứu đại dương ngầm mà các nhà khoa học tin rằng tồn tại ở Sao Diêm Vương, "hành tinh thứ 9" đã bị giáng cấp xuống hành tinh lùn.

Persephone, tức "Nữ hoàng địa ngục", được lấy theo tên nữ thần mùa xuân Persephone, vợ của thần cai quản địa ngục Hades trong thần thoại Hy Lạp, một cái tên rất hợp với nơi mà tàu vũ trụ này sẽ đến.

NASA sẽ đưa “Nữ hoàng địa ngục” đến nơi bị nghi là có sự sống - Ảnh 1.

Sao Diêm Vương và mặt trăng Charon sẽ là mục tiêu mà "Nữ hoàng địa ngục" của NASA tiếp cận - Ảnh: NASA

Khi tàu vũ trụ New Horizons của NASA bay ngang qua Sao Diêm Vương vào năm 2015, nó đã hé lộ một thế giới băng giá và sương mù kỳ thú được tạo thành bởi nhiều quá trình địa chất khác nhau, bao gồm bằng chứng về một đại dương ngầm.

Nhiều nghiên cứu sau đó cho rằng đại dương này thậm chí có thể tồn tại sự sống, nhờ được sưởi ấm liên tục bởi tương tác hấp dẫn giữa Sao Diêm Vương và các mặt trăng của nó, bao gồm Charon, có kích thước gần bằng hành tinh lùn này.

Đại dương ngầm này có thể nằm ngay giữa cánh đồng băng hình trái tim nổi bật của Sao Diêm Vương.

"Vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp" - nhà khoa học hành tinh Carly Howett từ Đại học Oxford (Anh) và là thành viên nhóm New Horizons của NASA, phát biểu trong một hội nghị về Sao Diêm Vương vừa được tổ chức ở bang Maryland - Mỹ.

Khác với News Horizon chỉ bay lướt qua, Persephone sẽ đặt mục tiêu bay vào quỹ đạo của thế giới xa xôi này tỏng hơn 3 năm nhằm thu thập các quan sát chi tiết hơn.

Tàu vũ trụ này sẽ nghiên cứu hình dạng của Sao Diêm Vương để tìm kiếm dấu hiệu của một khối phình hóa thạch đặc trưng - một dạng "bụng bia" hình thành khi trọng lực tác động lên khối lượng của một hành tinh.

Các khối phình hình thành dễ dàng hơn khi các lớp ở dạng lỏng, và chúng có thể đông cứng tại chỗ. New Horizons đã không quan sát thấy một khối như vậy, và Persephone sẽ đem theo một thiết bị nhạy hơn để có thể kiểm tra chi tiết hơn.

Persephone cũng sẽ tìm cách xác định thành phần của Sao Diêm Vương và mặt trăng Charon bằng cách sử dụng các phép đo trọng lực và địa hình, từ đó tính toán độ dày của các lớp băng bên trong.

Ngoài ra, tàu vũ trụ sẽ nghiên cứu vùng không gian quanh hành tinh lùn này. 

Nếu vẫn còn hoạt động tốt sau thời gian nghiên cứu Sao Diêm Vương - Charon và thoát khỏi cặp đôi này như dự định, Persephone sẽ tiếp tục nghiên cứu ít nhất một thiên thể khác trong Vành đai Kuiper, cấu trúc rất xa mặt trời và còn rất bí ẩn đối với nhân loại.

Chi phí ước tính cho sứ mệnh Persephone là 3 tỉ USD và NASA vẫn đang tìm kiếm nguồn tài trợ. 

Mặc dù tàu vũ trụ New Horizons chỉ mất chưa đầy một thập kỷ để đến đó, sự thay đổi về vị trí của các thiên thể sẽ khiến chuyến bay tiếp theo mất hơn 27,5 năm.

Và mặc dù thời gian cho nhiệm vụ chính dự kiến chỉ 3 năm, nhiều khả năng tàu vũ trụ này vẫn tồn tại rất lâu sau đó, giống như các tàu tiền nhiệm. Các nhà khoa học ước tính thời gian có thể lên đến 50 năm, nên đã lên kế hoạch cho 3 nhóm điều hành thuộc 3 thế hệ.

Tin liên quan

Đứa trẻ bí ẩn trong hang đá Israel là "con lai" giữa 2 loài người

Đứa trẻ bí ẩn trong hang đá Israel là "con lai" giữa 2 loài người

(NLĐO) - Hài cốt 140.000 năm tuổi của một đứa trẻ ở Israel là bằng chứng cổ xưa nhất về giao phối dị chủng giữa tổ tiên chúng ta và một loài người cổ.

Tàu NASA vô tình đem về thứ không thuộc về hệ Mặt Trời

(NLĐO) - Một trong những vật thể có khả năng gây nguy hiểm cho Trái Đất vừa hé lộ bí mật mới, thông qua mẫu vật tàu NASA thả xuống năm 2023.

Kính viễn vọng chụp được 300 vật thể "không nên tồn tại"

(NLĐO) - Một nhóm nghiên cứu Mỹ đã xác định được 300 vật thể bất thường, có thể đã "xuyên không" từ buổi bình minh của vũ trụ.

