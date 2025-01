Theo tuyên bố mới từ NASA, thiết bị chụp ảnh tia X nhật quyển môi trường Mặt Trăng (LEXI) sẽ là một phần tải trọng của tàu đổ bộ Blue Ghost thuộc công ty hàng không vũ trụ Mỹ Firefly Aerospace, dự kiến rời Trái Đất ngày 15-1.

LEXI mang một sứ mệnh đặc biệt: Từ Mặt Trăng, nó sẽ theo dõi "nhịp thở" của Trái Đất.

Từ quyển của Trái Đất - Ảnh đồ họa: NASA

Khi hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng, LEXI - hoạt động như robot cố định - sẽ bật nguồn trước khi hướng ánh sáng trở lại Trái Đất trong 6 ngày và nắm bắt tia X năng lượng thấp phản xạ từ từ quyển của hành tinh.

Điều này sẽ giúp LEXI thu thập dữ liệu về từ trường của Trái Đất theo cách đặc biệt.

"Chúng tôi mong đợi được chứng kiến từ quyển thở ra và hít vào lần đầu tiên" - nhà vật lý thiên văn Hyunju Connor từ Trung tâm Chuyến bay không gian Goddard của NASA cho biết.

LEXI được các nhà khoa học đóng gói để đưa vào tàu vũ trụ - Ảnh: NASA

Sự "hít thở" này liên quan ngôi sao mẹ của chúng ta. Từ quyển của Trái Đất thật ra chưa bao giờ có hình dạng ổn định. Khi gió Mặt Trời rất mạnh, từ quyển sẽ co lại, nén về phía bề mặt hành tinh. Khi gió Mặt Trời yếu đi, từ quyển nở rộng.

Từ quyển được hình thành do sự khuấy động của kim loại bên trong lõi nóng chảy của Trái Đất và bảo vệ chúng ta khỏi các tia vũ trụ có hại cũng như gió Mặt Trời.

Khi bức xạ chiếu vào từ quyển của Trái Đất, nó sẽ bị phản xạ hoặc bị giữ lại dọc theo các đường sức từ trước khi rơi xuống các cực trong một quá trình được gọi là kết nối lại từ tính.

Điều này đặt ra những câu hỏi dai dẳng về cách các hạt vũ trụ rơi xuống Trái Đất, bao gồm cả việc chúng rơi đồng thời hay từng đợt.

TS Connor cho hay: "Chúng tôi muốn hiểu cách thiên nhiên vận hành và bằng cách hiểu điều này, chúng tôi có thể giúp bảo vệ cơ sở hạ tầng trong không gian".

Đây không phải chuyến du hành vũ trụ đầu tiên của LEXI.

Vào năm 2012, LEXI - khi đó được gọi là STORM (Sheath Transport Observer for the Redistribution of Mass) - đã được phóng vào không gian trên một tên lửa thăm dò để thu thập hình ảnh tia X.

Sau khi tân trang một số bộ phận chính và hệ thống quang học, robot này đã sẵn sàng cho chuyến bay mới.