Giải trí

Nathan Lee bây giờ ra sao

Thùy Trang

(NLĐO)- Sau 3 năm im ắng, ca sĩ Nathan Lee đánh dấu sự trở lại bằng sáng tác "Hạnh phúc nhé em" khẳng định hành trình mới bắt đầu.

Nathan Lee trở lại sau ẩn mình

Nathan Lee bây giờ ra sao - Ảnh 1.

Nathan Lee gặp gỡ đàn chị Hồng Nhung

Mới đây, ca sĩ Nathan Lee đã chính thức giới thiệu đến công chúng ca khúc "Hạnh phúc nhé em" – sáng tác của diễn viên Văn Anh, ông xã Tú Vi. Đây là bài hát được viết riêng tặng anh từ năm 2022 nhưng đến nay mới chính thức ra mắt, như một dấu ấn quan trọng đánh dấu sự tái xuất của Nathan Lee trên hành trình âm nhạc sau thời gian dài ẩn mình.

"Hạnh phúc nhé em" mang giai điệu ballad sâu lắng, ca từ giản dị nhưng đong đầy cảm xúc. Văn Anh viết ca khúc dành cho Nathan Lee như một món quà tinh thần, với mong muốn giọng hát trầm ấm, tinh tế của anh có thể truyền tải hết những nỗi niềm trong tình yêu. 

Tuy nhiên, phải sau nhiều biến cố về sức khỏe và gia đình, Nathan Lee mới đủ bình tâm để bước vào phòng thu và thổi hồn cho ca khúc này.

Anh thổ lộ: "Lời bài hát cũng là tâm sự của chính tôi gửi đến những ai từng trải qua chia ly. Khi tình yêu không còn, hãy cư xử văn minh, bao dung và chúc phúc cho người mình từng yêu. Đó mới là sự trọn vẹn cuối cùng của tình cảm."

“Hạnh phúc nhé em”: Nathan Lee đốn tim khán giả bằng giọng ca mềm mại

Nathan Lee bây giờ ra sao - Ảnh 2.

Nathan Lee gặp gỡ bạn bè

Trong "Hạnh phúc nhé em", khán giả bắt gặp một Nathan Lee trưởng thành, giàu trải nghiệm và chín chắn trong cảm xúc. Giọng ca của anh không phô trương kỹ thuật, mà chọn sự mềm mại, tinh tế, nhẹ nhàng dẫn dắt người nghe vào từng cung bậc cảm xúc.

Điểm đặc biệt, Nathan Lee không đặt nặng sự bi lụy hay trách móc, mà chọn cách thể hiện văn minh, tôn trọng. Đây chính là gu âm nhạc mà anh theo đuổi: hiện đại, tinh tế, mang thông điệp tích cực. Ca khúc vì thế trở thành một lời nhắc nhở nhân văn rằng tình yêu, dẫu khép lại, vẫn có thể để lại dư âm đẹp đẽ.

Nathan Lee bây giờ ra sao - Ảnh 3.

Nathan Lee của hiện tại

Sau thời gian dài ở Hà Nội, Nathan Lee mới có chuyến quay lại TP HCM. Anh có dịp hội ngộ diva Hồng Nhung, hoa hậu Đàm Lưu Ly, MC Phương Mai và NTK Hà Linh Thư. Anh không giấu được xúc động khi nhìn thấy bạn bè tươi tắn, rạng rỡ sau những biến cố cá nhân.

Nathan Lee gửi lời chúc mừng tới Phương Mai vì đã lấy lại cân bằng sau sóng gió hôn nhân, hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân vui vẻ, mạnh mẽ và lạc quan. Anh cũng bày tỏ niềm vui khi thấy đàn chị Hồng Nhung – sau biến cố sức khỏe – trở lại rạng rỡ, trẻ trung và đầy năng lượng. Nam ca sĩ gọi đó là "niềm hạnh phúc lớn" khi được chứng kiến bạn bè mình bước qua khó khăn để tiếp tục tỏa sáng.

Khoảnh khắc hội ngộ ấy không chỉ là một sự kiện âm nhạc, mà còn là nơi Nathan Lee tìm thấy sự sẻ chia, nâng đỡ tinh thần từ bạn bè, đồng nghiệp – những người đồng hành quan trọng trong hành trình trở lại của anh.

Nathan Lee Nathan Lee trở lại Nathan Lee tái xuất
