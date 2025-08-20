NATO gấp rút xúc tiến bảo đảm an ninh cho Ukraine

Người đứng đầu ủy ban quân sự của NATO, Đô đốc Ý Giuseppe Cavo Dragone, hôm 19-8 tuyên bố rằng Tư lệnh Tối cao các lực lượng Đồng minh tại châu Âu, Tướng Alexus Grynkewich (Không quân Mỹ), sẽ cập nhật cho các sĩ quan "về tình hình an ninh hiện tại" khi những nỗ lực ngoại giao nhằm đảm bảo hòa bình tại Ukraine đang tiến triển.

Tổng thống Donald Trump gặp lãnh đạo Ukraine và châu Âu hôm 18-8. Ảnh: UPI

Theo Kyiv Post, sau cuộc gặp với Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 18-8 cùng với các nhà lãnh đạo từ Anh, Đức, Pháp, Ý, EU và NATO, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga, Ukraine nên từ bỏ mọi hy vọng gia nhập liên minh.

Thay vào đó, theo thỏa thuận của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ông cho biết, các thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, được hoan nghênh phát triển các thỏa thuận an ninh song phương để thực thi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào đã được ký kết.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh Fox News hôm 18-8, Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hôm đó, nói rằng chưa có thỏa thuận về việc triển khai quân đội châu Âu tới Ukraine và vai trò của Washington trong tiến trình này cũng chưa được xác định rõ.

Một phát ngôn viên của văn phòng Thủ tướng Anh cho biết Thủ tướng Anh Keir Starmer nói với 30 thành viên rằng họ sẽ gặp các quan chức Mỹ trong những ngày tới để thảo luận về các đảm bảo an ninh đó và chuẩn bị cho việc triển khai lực lượng trấn an nếu xung đột kết thúc. Đô đốc Tony Radakin, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Anh, đã đến Washington hôm 19-8 để bắt đầu các cuộc đàm phán này.

Ông Starmer nói thêm: "Các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc có thể gia tăng thêm áp lực – bao gồm cả thông qua các lệnh trừng phạt – lên Tổng thống Vladimir Putin cho đến khi ông ấy thể hiện sẵn sàng hành động nghiêm túc để chấm dứt cuộc xung đột".

Trong khi đó, theo đài RT, Nhà Trắng thông báo rằng một số quan chức cấp cao của Mỹ sẽ nỗ lực xúc tiến một cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thư ký báo chí Karoline Leavitt hôm 19-8 cho biết Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên tổng thống Steve Witkoff sẽ dẫn đầu các nỗ lực phối hợp để cuộc đàm phán diễn ra "sớm nhất có thể". Bà cho biết Tổng thống Donald Trump đã gọi điện cho ông Putin và ông ấy đã đồng ý bắt đầu giai đoạn tiếp theo của tiến trình hòa bình, ám chỉ cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, sau đó, nếu cần thiết, sẽ là một cuộc gặp 3 bên.