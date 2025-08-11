HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Neko Lê "tố cáo" Lê Dương Bảo Lâm trước mặt fan

Thùy Trang

(NLĐO)- Một nghệ sĩ tạm dừng ghi hình Chiến sĩ quả cảm vì chấn thương, Tổng đạo diễn Mai Thắm tiết lộ sẽ gương mặt thay thế.

“Chiến sĩ quả cảm” bùng nổ ở Hà Nội: đạo diễn Mai Thắm cùng dàn cast “khuấy đảo” khán giả!

Neko Lê "tố cáo" Lê Dương Bảo Lâm trước mặt fan - Ảnh 1.

Chiến binh quả cảm giao lưu cùng người hâm mộ

Mới đây, tối 10-8, các chiến sĩ của Chiến sĩ quả cảm gồm Tổng đạo diễn Mai Thắm cùng dàn cast: Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, Long Hạt Nhài và Hưng Nguyễn đã có buổi gặp gỡ khán giả ở Hà Nội.

Dàn cast của Chiến sĩ quả cảm gây ấn tượng mạnh mẽ với công chúng. Không khí buổi giao lưu vô cùng sôi động khi các nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện thú vị và cảm xúc đặc biệt về chương trình. 

Lê Dương Bảo Lâm tâm sự: "Trước giờ, chỉ có đi premiere phim điện ảnh tôi mới đến các cụm rạp, thậm chí rạp này tôi cũng đến rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có cảm giác đến premiere một gameshow, xem trước tập phát sóng cùng báo chí và khán giả".

Trước những thắc mắc về tính an toàn của nghệ sĩ khi hóa thân thành lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và Cảnh sát cơ động, Tổng đạo diễn Mai Thắm chia sẻ: "Chúng tôi đã cân đối, cân nhắc rất kỹ lưỡng khi đặt ra các thử thách, sao cho vừa đảm bảo tính chân thực, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nghệ sĩ". Mặc dù không thể tránh khỏi một số rủi ro, Tổng đạo diễn khẳng định rằng nếu các nghệ sĩ tuân thủ đúng hướng dẫn của chỉ huy, các rủi ro đó sẽ gần như "bằng không".

Chiến sĩ quả cảm: hé lộ chấn thương bất ngờ! Nghệ sĩ rời khỏi dàn cast, vì sao?

Neko Lê "tố cáo" Lê Dương Bảo Lâm trước mặt fan - Ảnh 2.

Một thành viên của dàn cast Chiến sĩ quả cảm phải rời cuộc chơi

Đáng chú ý, Tổng đạo diễn Mai Thắm cũng đã hé lộ một thành viên trong dàn cast chính của Chiến sĩ quả cảm đã gặp phải một chấn thương khá nặng, bên ngoài chương trình và không thể tiếp tục tham gia ghi hình. Dù nam nghệ sĩ vẫn rất tha thiết mong muốn điều trị chấn thương tạm thời để gia nhập đơn vị cùng anh em nhưng Tổng đạo diễn Mai Thắm cho biết: "Rất tiếc điều này không được chấp nhận. Bởi vì chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ ở những chặng tiếp theo, những chặng mà nghệ sĩ phải hoạt động với tần suất căng thẳng hơn rất nhiều".

Vì lý do này, ekip quyết định bổ sung thêm một vài gương mặt mới vào dàn cast để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ và không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các nghệ sĩ. 

Lê Dương Bảo Lâm “lột tóc giả” gây sốt 

Neko Lê "tố cáo" Lê Dương Bảo Lâm trước mặt fan - Ảnh 3.

Lê Dương Bảo Lâm là cây hài trong mọi tình huống

Nổi bật tại sự kiện, Lê Dương Bảo Lâm đã có một khoảnh khắc đáng nhớ khi anh quyết định gỡ bỏ tóc giả giữa sự kiện khi một khán giả mong muốn được nhìn thấy mái tóc thật gây sốt của anh trong chương trình. Nam diễn viên chia sẻ: "Tôi đi đâu, làm gì cũng phải có tóc giả, nó như thần hộ mệnh của tôi. Không có tóc giả là tôi thấy bị xui liền. Mọi người thấy đó, mấy lúc mà bị la rầy, bị yêu cầu 'Đồng chí Lâm nghiêm túc' là toàn mấy lúc không đội tóc giả".

"Tôi đội tóc giả vào tôi cảm thấy mình ấm áp, bản thân mình an toàn và bình an vô cùng" - Lê Dương Bảo Lâm tâm sự. 

 Sẵn dịp, Neko Lê cũng tiết lộ một hậu trường thú vị trong chương trình về Lê Dương Bảo Lâm. Anh chia sẻ, nam diễn viên luôn khó tính, nhắc nhở các đồng nghiệp trong suốt quá trình ghi hình: "Phải thoại ngắn, gọn, nhanh, rõ ý. Tôi cảm thấy áp lực lắm, cảm giác như đi thi Hoa hậu vậy đó". 

Đáp lại Neko Lê, nam diễn viên duyên dáng chọc ghẹo: "Hôm nay có đông fan của Neko Lê ở đây nên Neko Lê muốn méc fan để fan tấn công tôi đúng không?".

Những khoảnh khắc ấn tượng, những chia sẻ chân thành xen lẫn những những tiếng cười và cả những giọt nước mắt xúc động của khán giả tại buổi công chiếu sớm tập 3 của "Chiến sĩ quả cảm" chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của chương trình.

Tin liên quan

Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ huy nhắc nhở vì "tiểu phẩm" quá nhiều

Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm bị chỉ huy nhắc nhở vì "tiểu phẩm" quá nhiều

(NLĐO)- Liên Bỉnh Phát gặp chấn thương nghiêm trọng trong thử thách thực chiến đầu tiên tại Chiến sĩ quả cảm.

Lê Dương Bảo Lâm Neko Lê Chiến sĩ quả cảm
