Nestlé bị xử phạt, yêu cầu gỡ bỏ nhiều thông tin do quảng cáo "lố"

Ngày 14-6, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, đồng thời yêu cầu thu hồi các sản phẩm quảng cáo sai sự thật liên quan sản phẩm sữa lúa mạch Nestlé Milo.

Theo đó, Nestlé Việt Nam - trụ sở tại số 7 đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, phường An Bình, TP Biên Hòa - đã có hành vi quảng cáo gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng khi sử dụng các cụm từ như "duy nhất", "tốt nhất", "số một" mà không có tài liệu chứng minh hợp pháp. Các nội dung này được thể hiện trên bao bì và các phương tiện quảng cáo đại chúng như mạng xã hội, nền tảng video trực tuyến.

Một sản phẩm của công ty quảng cáo gây hiểu nhầm cho khách hàng

Trước đó, công an tiếp nhận nguồn tin tố giác về dấu hiệu "lừa dối khách hàng" liên quan các sản phẩm của Nestlé Việt Nam. Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, xác minh, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Dù vậy, hành vi vi phạm trong hoạt động quảng cáo đã rõ, cụ thể là công ty cung cấp thông tin sai lệch, không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng, vi phạm khoản 1 Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và khoản 2 Điều 47 Nghị định 98/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, công ty còn quảng cáo sử dụng từ ngữ khẳng định vượt trội như "duy nhất", "tốt nhất"… nhưng không có tài liệu hợp pháp chứng minh, vi phạm khoản 2 Điều 34 Nghị định 38/2021/NĐ-CP.

Từ căn cứ trên, Công an tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam với số tiền 80 triệu đồng. Doanh nghiệp này buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm cải chính các thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; gỡ bỏ toàn bộ nội dung quảng cáo sai phạm trên mọi hình thức và phương tiện truyền thông; thu hồi sản phẩm có in nội dung vi phạm nếu đã phát hành qua báo in, tạp chí.

Nestlé Việt Nam được yêu cầu hoàn tất việc khắc phục trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định xử phạt.