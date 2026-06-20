Nestlé MILO đồng hành cùng Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP HCM 2026

Hơn 56.000 học sinh tham gia tranh tài, hơn 9.000 huy chương được trao và hơn 20 môn thi đấu được tổ chức xuyên suốt nhiều tháng - đó là những con số nổi bật của buổi lễ bế mạc của hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP HCM vừa qua.

Chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, các liên đoàn thể thao và nhãn hàng Nestlé MILO tổ chức. Với sự chuẩn bị bài bản và đầu tư kỹ lưỡng, hội thi năm nay không chỉ là một giải đấu phong trào đơn thuần mà đã thực sự trở thành một ngày hội lớn, lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất mạnh mẽ đến khắp các trường học trên toàn địa bàn thành phố.

Lễ tổng kết Hội thi Thể dục thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2025-2026

Hơn 56.000 học sinh tạo nên mùa hội thao đặc biệt của TP HCM

Điểm nhấn lớn nhất của hội thi năm nay chính là những con số thống kê vô cùng ấn tượng về mặt quy mô. Sự kiện đã ghi nhận kỷ lục số lượng học sinh tham gia đông nhất toàn quốc từ trước đến nay với hơn 56.000 học sinh đăng ký thi đấu ở các cấp. Sức hút của giải đấu cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của cả nhà trường, phụ huynh và chính các em học sinh đối với việc phát triển thể chất.

Bên cạnh số lượng học sinh tham gia đông đảo, hội thi còn ghi nhận hơn 9.000 huy chương được trao ở nhiều môn thi đấu khác nhau. Những tấm huy chương này không chỉ là phần thưởng cho nỗ lực tập luyện và thi đấu mà còn là sự ghi nhận cho tinh thần bền bỉ, ý chí vượt qua thử thách và quyết tâm chinh phục mục tiêu của các em.

Hội thi năm nay được tổ chức với danh mục phong phú lên đến hơn 20 bộ môn thi đấu khác nhau. Sự đa dạng này giúp mang đến một sân chơi thể thao toàn diện, phù hợp với năng khiếu và sở thích của từng nhóm học sinh. Từ các môn thể thao cơ bản, phổ biến trong học đường như điền kinh, bóng đá, bóng rổ… cho đến những bộ môn mới, thậm chí là những bộ môn còn ít được chú ý trước đây như đẩy gậy, bi sắt.., đều được đưa vào chương trình tranh tài chính thức để tạo cơ hội cọ xát công bằng cho tất cả các em.

Đáng chú ý, Hội thi Thể dục Thể thao học sinh TP HCM năm học 2025-2026 chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập là "Hội thi thể thao học sinh cấp thành phố có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam", với 56.905 học sinh đến từ 1.420 trường tranh tài ở 20 môn thể thao.

Hội thi Thể dục, Thể thao học sinh TP HCM năm 2026 xác lập kỷ lục Việt Nam

Phỏng vấn tại buổi lễ, nữ sinh Nguyễn Phan Phương Anh (11 tuổi, Trường Tiểu học Lạc Long Quân, thuộc đội tuyển môn bóng bàn) cho biết đã có hơn hai năm gắn bó với bóng bàn. Bộ môn giúp nữ sinh này cảm nhận rõ sự thay đổi về thể lực, sức khỏe cũng như sự tự tin của bản thân.

Bạn Nguyễn Phan Phương Anh - vận động viên thuộc đội tuyển môn bóng bàn

Nữ sinh chia sẻ việc được tham gia hội thi là một trải nghiệm đáng nhớ khi có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn mới và thi đấu trong môi trường sôi nổi. Phương Anh cho biết chính những lần cọ xát như vậy đã giúp mình trưởng thành hơn, biết kiên trì trước khó khăn và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân sau mỗi trận đấu.

Theo Phương Anh, hội thi không chỉ tiếp thêm động lực cho những học sinh yêu thể thao mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe đến nhiều bạn trẻ. "Em thấy hội thi giúp những bạn yêu thể thao như em có thêm động lực để kiên trì tập luyện, khỏe mạnh hơn và thay đổi bản thân theo hướng tích cực," nữ sinh bày tỏ.

Cam kết thúc đẩy lối sống năng động ở thế hệ trẻ

Bên cạnh việc tạo nên một sân chơi thể thao quy mô lớn, hội thi năm nay còn ghi dấu ấn bằng cách đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên nhiều nền tảng, lan tỏa rộng rãi những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình tập luyện, thi đấu và trưởng thành của học sinh. Thông qua những nội dung sáng tạo cùng các video chia sẻ từ chính các vận động viên trẻ, tinh thần rèn luyện và lối sống năng động tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng.

Đồng hành cùng hành trình đó, Nestlé MILO tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy phong trào thể thao học đường và lan tỏa lối sống năng động đến thế hệ trẻ. Không chỉ hướng đến việc tạo ra những sân chơi để học sinh rèn luyện thể chất, nhãn hàng còn mong muốn thông qua thể thao giúp các em tích lũy những bài học quan trọng về kỹ năng sống, nuôi dưỡng tinh thần bền bỉ, tính kỷ luật, ý chí vượt khó và khả năng làm việc nhóm.

Lãnh đạo thành phố tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc

Với Nestlé MILO, mỗi giải đấu không đơn thuần là nơi để các em chinh phục thành tích hay giành huy chương mà còn là môi trường để khám phá tiềm năng của bản thân, học cách vượt qua áp lực và trưởng thành sau mỗi thử thách. Từ những buổi tập luyện kiên trì đến từng lần thi đấu trên sân, các em được khuyến khích xây dựng sự tự tin, tinh thần không ngừng bứt phá và hình thành thói quen vận động tích cực ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đó cũng là định hướng mà thương hiệu kiên trì theo đuổi trong hành trình đồng hành cùng thể thao học đường tại Việt Nam: Góp phần tạo nên nhiều cơ hội để trẻ em được vận động, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần và mang theo những giá trị tích cực ấy trên suốt hành trình trưởng thành.