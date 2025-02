Nêu cao sứ mệnh đảm bảo sức khỏe cho nhân dân

Đặt sức khỏe, tính mạng người dân lên hàng đầu, hơn 15 năm không ngừng nỗ lực, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam luôn bảo đảm công tác quản lý, kiểm tra, hậu kiểm, giám sát, xử lý sự cố an toàn thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người dân

Năm 2025 là dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025). Trải qua 70 năm, ngành y tế cả nước nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đã không ngừng phát triển, đổi mới, ứng dụng nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp, thực hiện tốt lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Lương y như từ mẫu".

Cán bộ, công chức Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam luôn phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. (Ảnh do đơn vị cung cấp)

Kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam cũng là dịp để tri ân những đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của ngành y tế trong sự phát triển của đất nước Trong đó, lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm đóng vai trò rất quan trọng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam đã được thành lập trên 15 năm. Khi mới thành lập, chi cục chỉ có 2 biên chế, cơ sở vật chất hạn chế, phương tiện làm việc thiếu thốn. Được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và Sở Y tế, đến nay, chi cục đã có 12 biên chế; được bố trí trụ sở, phương tiện đồng bộ.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, không chỉ ngành y tế cả nước mà ngành y tế tỉnh Quảng Nam cũng đối mặt nhiều khó khăn. Lúc ấy, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam phải tiếp cận các khu cách ly để giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm từng món ăn, thức uống của người dân.

Đến năm 2023, tình trạng ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xảy ra nhiều. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm phải cử người lên vùng núi cao, đến từng nóc nhà; tiếp xúc, trao đổi, điều tra tình hình để tìm hiểu nguyên nhân, từ đó có hướng xử lý an toàn.

Trải qua hơn 15 năm không ngừng nỗ lực và cố gắng, từ việc quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm đến tuyên truyền, giám sát tại những sự kiện, hội nghị, lễ hội hay điều tra ngộ độc thực phẩm, chi cục luôn hoàn thành đúng chức trách và nhiệm vụ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn.

Theo bà Lê Thị Hồng Cẩm, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý vệ sinh thực phẩm cũng gặp nhiều khó khăn. Toàn tỉnh hiện có 25.331 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm. Phần lớn các cơ sở này có quy mô nhỏ lẻ, kinh doanh kiểu hộ gia đình nên còn hạn chế trong việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm. Nhiều cơ sở chưa tiếp cận đầy đủ thông tin pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc xử lý triệt để vi phạm của cơ quan chức năng.

Bên cạnh đó, một số cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, kinh doanh thực phẩm theo mùa chưa được quản lý. Cơ sở kinh doanh thực phẩm thường xuyên biến động, gây khó khăn cho công tác quản lý. Loại hình dịch vụ nấu ăn lưu động tự phát cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm...

"Dù có những khó khăn, thách thức đang chờ phía trước nhưng với tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ, công chức, chúng tôi sẽ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn" - bà Cẩm quả quyết.

Theo Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam, các cán bộ, nhân viên của đơn vị sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, rèn luyện y đức, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ. Bà Lê Thị Hồng Cẩm khẳng định chi cục sẽ luôn đặt sức khỏe và tính mạng người dân lên hàng đầu; tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, góp phần vào công cuộc bảo vệ sức khỏe người dân.