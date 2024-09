New Zealand gây tranh cãi khi tăng thuế du lịch

Theo đài Al Jazeera, Bộ trưởng Du lịch Matt Doocey lý giải việc tăng thuế sẽ cho phép New Zealand phát triển ngành du lịch, đồng thời bảo đảm du khách đóng góp vào các khu vực và dự án bảo tồn có giá trị cao, như hỗ trợ đa dạng sinh học tại công viên quốc gia và các địa điểm thu hút nhiều du khách, cải thiện trải nghiệm của du khách ở khu bảo tồn công cộng.



Ông Doocey cho biết 100 NZD đóng thuế IVL thường chiếm chưa đến 3% tổng chi tiêu của một du khách quốc tế khi ở New Zealand, nghĩa là nó không có khả năng tác động đáng kể đến số lượng du khách. Tuy nhiên, Hiệp hội Du lịch Aotearoa (TIA) lập luận động thái tăng thuế trên sẽ khiến New Zealand trở nên vô cùng đắt đỏ đối với du khách. Theo đó, mức tăng mới, cùng với mức tăng 60% gần đây đối với phí thị thực du lịch, sẽ khiến chi phí đến thăm New Zealand tăng lên tới 500 NZD/du khách, cao gấp đôi chi phí thăm Canada và cao hơn 2/3 chi phí thăm Úc.

Tàu du lịch Grand Princess neo đậu tại cảng Wellington ở Wellington - New Zealand Ảnh: REUTERS

Giám đốc điều hành TIA Rebecca Ingram cho rằng sự phục hồi của du lịch New Zealand đang tụt hậu so với phần còn lại của thế giới. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) cũng bày tỏ sự thất vọng khi gọi việc tăng thuế là "đòn giáng kép" đối với ngành du lịch. Ông Xie Xingquan, Phó Chủ tịch khu vực Bắc Á và châu Á - Thái Bình Dương của IATA, nhận định: "Những thay đổi này khiến New Zealand phải đợi đến sau năm 2026 mới khôi phục được số lượng du khách".

Hồi năm ngoái, ngành du lịch trở thành một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất New Zealand và đóng góp khoảng 13,2 tỉ NZD cho kinh tế đất nước, chiếm 3,5% tổng sản phẩm quốc nội.