Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil

Đông Linh (theo Goal)

(NLĐO) - Bất ngờ được điền tên vào danh sách sơ bộ của tuyển Brazil dự loạt trận giao hữu tháng 3, Neymar xem ra vẫn còn 50% cơ hội góp mặt tại World Cup 2026.

HLV Carlo Ancelotti vừa công bố danh sách sơ bộ hơn 50 cầu thủ chuẩn bị cho đợt tập trung cuối cùng của đội tuyển Brazil trước thềm World Cup 2026. Trong danh sách mở rộng này, cái tên nhận được nhiều chú ý nhất vẫn là Neymar.

Ngôi sao của Santos được xem như đang đứng trước cơ hội cuối cùng để trở lại đội tuyển quốc gia. Tiền đạo 34 tuổi được cho là phải chịu sức ép lớn khi chỉ còn rất ít thời gian để chứng minh thể trạng và phong độ trước HLV Carlo Ancelotti.

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil - Ảnh 1.

Lần sau cùng Neymar khoác áo Brazil đã qua rất lâu

Theo truyền thông Brazil, Neymar sẽ không thi đấu ở trận sắp tới của Santos gặp Mirassol tại giải vô địch Brazil dù HLV Ancelotti cùng Giám đốc các đội tuyển quốc gia Rodrigo Caetano trực tiếp theo dõi trận đấu này.

Điều đó đồng nghĩa, Neymar chỉ còn một cơ hội quan trọng ở trận derby với Corinthians. Đây sẽ là màn "thử sức" cuối cùng để tiền đạo mang áo số 10 chứng minh với nhà cầm quân người Ý rằng anh đủ thể lực và phong độ để góp mặt trong danh sách chính thức dự World Cup.

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil - Ảnh 2.

Neymar thuở còn tung hoành ở Selecao

Áp lực với Neymar càng lớn khi hàng công Brazil đang cần tái cấu trúc sau chấn thương nghiêm trọng của Rodrygo. Tiền đạo cánh của Real Madrid bị đứt dây chằng chéo trước kèm tổn thương sụn chêm và phải nghỉ thi đấu dài hạn, gần như chắc chắn lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

TIN LIÊN QUAN

Trước thông tin này, Neymar đã gửi lời động viên đầy cảm xúc tới người đồng đội trẻ. Trên mạng xã hội, anh gọi Rodrygo là "em trai" và cũng là "người kế thừa", đồng thời bày tỏ tin tưởng tiền đạo này sẽ sớm trở lại mạnh mẽ.

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil - Ảnh 3.

Rodrygo chấn thương, Neymar có cơ hội tái xuất

Sự vắng mặt của Rodrygo khiến ban huấn luyện Brazil phải mở rộng phương án tấn công. Trong danh sách sơ bộ, tài năng trẻ Endrick cũng được chú ý đặc biệt. Tiền đạo tuổi teen đang gây ấn tượng mạnh kể từ khi chuyển sang Olympique Lyonnais hồi tháng 1. Chỉ sau 10 trận tại Ligue 1, Endrick đã ghi 5 bàn và có 3 pha kiến tạo, qua đó trở thành ứng viên sáng giá cho suất chính thức ở hàng công.

Neymar tái xuất, mơ cơ hội cuối dự World Cup với tuyển Brazil - Ảnh 4.

Endrick rời Real Madrid để... trở lại tuyển Brazil

Ở hàng thủ, trung vệ Bremer của Juventus cũng được gọi trở lại sau thời gian dài điều trị chấn thương dây chằng đầu gối. Phong độ ổn định tại Serie A giúp anh lọt vào tầm ngắm của HLV Ancelotti trong kế hoạch củng cố hàng phòng ngự.

Dù vậy, mọi ánh mắt vẫn đang dồn về Neymar. Sau nhiều chấn thương và tranh cãi trong những năm gần đây, tiền đạo kỳ cựu hiểu rằng cơ hội dự World Cup 2026 có thể phụ thuộc vào chính trận đấu cuối cùng sắp tới trong màu áo Santos. Nếu không thể thuyết phục Ancelotti, hành trình World Cup của Neymar nhiều khả năng sẽ khép lại khi ngôi sao lừng lẫy một thời đã bước sang tuổi 34.

