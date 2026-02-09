Nga cáo buộc thêm 1 quốc gia liên quan vụ ám sát hụt tướng tình báo

Lyubomir Korba, nghi phạm chính trong vụ nổ súng hôm 6-2 tại phía Tây Moscow, đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và dẫn độ về Moscow vào cuối tuần qua.

FSB khẳng định có bằng chứng cho thấy phía Warsaw đã sử dụng con trai của Korba, một công dân Ba Lan, để giúp Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ tay súng này.

Hình ảnh nghi phạm Lyubomir Korba bị camera giám sát ghi lại. Ảnh: FSB

Theo thông báo, SBU đã tiếp cận Korba, một công dân Nga gốc Ukraine, ngay tại quê nhà của ông ở TP Ternopol, miền Tây Ukraine vào tháng 8-2025. Người đàn ông 65 tuổi này được cho là đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng trước khi di chuyển đến Moscow thông qua Moldova và Georgia.

Các nhà điều tra Nga cho biết đặc nhiệm Ukraine đã hứa trả cho ông ta 30.000 USD để sát hại vị quan chức cấp cao của tình báo quân sự Nga này.

Cơ quan an ninh Nga cũng công bố chi tiết về vai trò của hai nghi phạm đồng lõa với Korba.

Viktor Vasin, kẻ đã bị bắt tại Nga, được cho là người lo liệu chỗ ở và các hỗ trợ hậu cần khác. FSB cho rằng người đàn ông 66 tuổi này tham gia với "động cơ khủng bố", đồng thời ủng hộ Quỹ Chống tham nhũng của cố chính trị gia Aleksey Navalny – tổ chức đã bị Nga liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo nhà chức trách Nga, nghi phạm thứ 3 là Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, đang lẩn trốn sau khi chạy sang Ukraine. FSB cho biết người này đã thuê một căn hộ trong cùng tòa chung cư với tướng Alekseyev ở Moscow và giúp Korba tiếp cận hành lang chung, nơi y phục kích viên tướng.

Korba bị cáo buộc đã bắn 4 phát đạn vào tướng Alekseyev bằng súng ngắn giảm thanh do phía Ukraine cung cấp, khẩu súng sau đó bị y vứt bỏ trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay trước thềm vụ nổ súng tại Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã phê duyệt các chiến dịch mới do lãnh đạo SBU vừa được bổ nhiệm đề xuất. Phía Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ ám sát hụt tướng Alekseyev.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhận định vụ tấn công một lần nữa xác nhận chủ trương của chính quyền ông Zelensky là liên tục thực hiện các hành động khiêu khích nhằm phá hoại tiến trình đàm phán - theo RT.