Nga cáo buộc thêm 1 quốc gia liên quan vụ ám sát hụt tướng tình báo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga cáo buộc thêm 1 quốc gia liên quan vụ ám sát hụt tướng tình báo

Xuân Mai

(NLĐO) - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết đặc nhiệm Ba Lan đã hỗ trợ Ukraine lên kế hoạch vụ ám sát hụt nhằm vào tướng Vladimir Alekseyev.

Lyubomir Korba, nghi phạm chính trong vụ nổ súng hôm 6-2 tại phía Tây Moscow, đã bị bắt giữ tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và dẫn độ về Moscow vào cuối tuần qua. 

FSB khẳng định có bằng chứng cho thấy phía Warsaw đã sử dụng con trai của Korba, một công dân Ba Lan, để giúp Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyển mộ tay súng này.

img

Hình ảnh nghi phạm Lyubomir Korba bị camera giám sát ghi lại. Ảnh: FSB

Theo thông báo, SBU đã tiếp cận Korba, một công dân Nga gốc Ukraine, ngay tại quê nhà của ông ở TP Ternopol, miền Tây Ukraine vào tháng 8-2025. Người đàn ông 65 tuổi này được cho là đã tham gia các khóa huấn luyện bắn súng trước khi di chuyển đến Moscow thông qua Moldova và Georgia. 

Các nhà điều tra Nga cho biết đặc nhiệm Ukraine đã hứa trả cho ông ta 30.000 USD để sát hại vị quan chức cấp cao của tình báo quân sự Nga này.

Cơ quan an ninh Nga cũng công bố chi tiết về vai trò của hai nghi phạm đồng lõa với Korba. 

Viktor Vasin, kẻ đã bị bắt tại Nga, được cho là người lo liệu chỗ ở và các hỗ trợ hậu cần khác. FSB cho rằng người đàn ông 66 tuổi này tham gia với "động cơ khủng bố", đồng thời ủng hộ Quỹ Chống tham nhũng của cố chính trị gia Aleksey Navalny – tổ chức đã bị Nga liệt vào danh sách khủng bố hồi tháng 11 năm ngoái.

Theo nhà chức trách Nga, nghi phạm thứ 3 là Zinaida Serebritskaya, 54 tuổi, đang lẩn trốn sau khi chạy sang Ukraine. FSB cho biết người này đã thuê một căn hộ trong cùng tòa chung cư với tướng Alekseyev ở Moscow và giúp Korba tiếp cận hành lang chung, nơi y phục kích viên tướng. 

Korba bị cáo buộc đã bắn 4 phát đạn vào tướng Alekseyev bằng súng ngắn giảm thanh do phía Ukraine cung cấp, khẩu súng sau đó bị y vứt bỏ trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay trước thềm vụ nổ súng tại Moscow, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là đã phê duyệt các chiến dịch mới do lãnh đạo SBU vừa được bổ nhiệm đề xuất. Phía Ukraine đã phủ nhận trách nhiệm trong vụ ám sát hụt tướng Alekseyev.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov nhận định vụ tấn công một lần nữa xác nhận chủ trương của chính quyền ông Zelensky là liên tục thực hiện các hành động khiêu khích nhằm phá hoại tiến trình đàm phán - theo RT.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 9-2: Yêu cầu khó của Điện Kremlin với Ukraine

Điểm nóng xung đột ngày 9-2: Yêu cầu khó của Điện Kremlin với Ukraine

(NLĐO) - Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết Điện Kremlin tiếp tục bác bỏ mọi đề xuất đảm bảo an ninh từ các đồng minh phương Tây cho Ukraine.

Ukraine tấn công dồn dập, Nga mất điện diện rộng

(NLĐO) – Nga cáo buộc Ukraine đã tấn công tỉnh Bryansk - Nga bằng tên lửa Neptune và Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS).

Điểm nóng xung đột ngày 8-2: Phanh phui đường dây tham nhũng trong quân đội Ukraine

(NLĐO) - Cơ quan chống tham nhũng Ukraine công bố kết quả điều tra chấn động về đường dây biển thủ hàng triệu USD, với sự "góp mặt" của nhiều sĩ quan quân đội.

Ukraine Ba Lan ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky Tướng Vladimir Alekseyev
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo