Nga chỉ trích đợt tập trận hạt nhân của NATO

"Trong bối cảnh xung đột quân sự đang diễn ra ở Ukraine, những cuộc tập trận như vậy chỉ khiến căng thẳng leo thang hơn" - Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 14-10, ám chỉ hoạt động của NATO.

Theo Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, NATO bắt đầu cuộc tập trận hạt nhân thường niên Steadfast Noon vào ngày 14-10. Ông Rutter cho rằng động thái này là màn phô diễn sức mạnh răn đe giữa lúc Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây cảnh báo mạnh mẽ về những trường hợp sử dụng vũ khí hạt nhân.

Cuộc tập trận do Bỉ và Hà Lan tổ chức có sự góp mặt của 13 quốc gia và 60 máy bay, trong đó có máy bay chiến đấu F-35A và máy bay ném bom B-52.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Ông Peskov cũng cho biết Nga không thể đàm phán về vũ khí hạt nhân với Mỹ, vì các cường quốc phương Tây đã tham gia cuộc xung đột chống lại Nga. Do đó, mọi cuộc đàm phán an ninh cần bao trùm phạm vi rộng hơn nhiều so với hiện tại.

Hôm 11-10, sau khi Giải Nobel Hòa bình được trao cho Nihon Hidankyo - tổ chức kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân của Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Washington sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga, Trung Quốc và Triều Tiên mà không cần điều kiện tiên quyết để giảm mối đe dọa hạt nhân.

"Khi cuộc xung đột chống lại Nga có sự tham gia gián tiếp, thậm chí là trực tiếp, của các cường quốc hạt nhân như Mỹ, Anh và Pháp, chúng ta hoàn toàn không thể đề cập tới vấn đề này mà phớt lờ mọi khía cạnh an ninh khác" - ông Peskov khẳng định.

"Trên thực tế, tổng thống đã nói tới điều này. Nga đề cao và không muốn trì hoãn những cuộc tiếp xúc như vậy nhưng chúng tôi phải xem xét tổng thể tất cả vấn đề an ninh, trong đó có tình hình hiện tại" - người phát ngôn Điện Kremlin nhấn mạnh.

Ông Peskov cũng bác bỏ tuyên bố của Bruno Kahl - người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Đức. Trước đó, ông Kahl nói các lực lượng Nga sẽ di chuyển tới các vị trí có thể tấn công lãnh thổ NATO, chậm nhất là vào cuối thập niên này.

"Nga chưa bao giờ di chuyển cơ sở hạ tầng quân sự hướng tới NATO, mà luôn luôn ngược lại" - ông Peskov nói - "Do đó, việc tuyên bố lực lượng vũ trang Nga là mối đe dọa hoàn toàn sai, phi logic và trái ngược với tiến trình lịch sử, dẫn đến cuộc đối đầu mà tất cả chúng ta đang chứng kiến".