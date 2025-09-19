HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Động đất cường độ 7,8 đã làm rung chuyển bán đảo Kamchatka, Viễn Đông của Nga.

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất cường độ 7,8 đã xảy ra gần bờ biển phía Đông của bán đảo Kamchatka - Nga, làm rung chuyển các tòa nhà.

Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội Nga cho thấy đồ đạc và đèn chiếu sáng trong nhà bị rung lắc. Hiện chưa có thiệt hại nào được ghi nhận.

Nga hứng động đất mạnh kèm cảnh báo sóng thần- Ảnh 1.

Động đất cường độ 7,8 đã làm rung chuyển bán đảo Kamchatka, Viễn Đông của Nga. Ảnh: Volcano Discovery

Theo USGS, tâm chấn của trận động đất nằm cách TP Petropavlovsk-Kamchatsky khoảng 127 km về phía Đông, xảy ra lúc 6 giờ 58 phút sáng 19-9 (giờ địa phương) ở độ sâu 10 km.

Cơ quan Địa vật lý nhà nước Nga ước tính cường độ trận động đất thấp hơn là 7,4. Cơ quan này cũng báo cáo ít nhất 5 dư chấn.Hệ thống cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PWS) đã ban hành cảnh báo sóng thần trong thời gian ngắn nhưng sau đó gỡ bỏ cảnh báo.

Trận động đất đầu tiên kéo theo một loạt dư chấn cường độ lên tới 5,8.

Trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Thống đốc khu vực Vladimir Solodov kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.

Bán đảo Kamchatka nằm trên vành đai kiến tạo được gọi là “vành đai lửa”, bao quanh phần lớn Thái Bình Dương và là điểm nóng của hoạt động địa chấn.

Khu vực này đã hứng chịu một loạt trận động đất mạnh, bao gồm trận động đất cường độ 7,4 vào tuần trước và một trận động đất cường độ 8,8 - gây ra sóng thần cuốn trôi một phần ngôi làng ven biển xuống biển - hồi tháng 7.

Động đất mạnh lại xảy ra gần Nga

(NLĐO) – Một trận động đất mạnh 7 độ xảy ra cách Severo-Kuril'sk thuộc quần đảo Kuril - Nga 121 km về phía Đông hôm 3-8.

Căn cứ tàu ngầm hạt nhân Nga ra sao sau trận động đất 8,8 độ?

(NLĐO) – Năng lực hạt nhân của Hạm đội Thái Bình Dương rất quan trọng đối với vị thế chiến lược của Moscow tại châu Á.

Động đất ở Nga, sóng thần đánh dạt 4 con cá voi vào bờ biển Nhật Bản

(NLĐO) - Đoạn video do đài NHK đăng tải cho thấy ít nhất 4 con cá voi bị sóng đánh dạt vào bờ biển Nhật, sau trận động đất mạnh 8,8 độ ở Nga.

Nga động đất sóng thần Bán đảo Kamchatka dư chấn
