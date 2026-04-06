Nga kỳ vọng vào vắc-xin ung thư cá thể hóa

Xuân Mai

Việc điều chế vắc-xin ung thư cho một bệnh nhân cụ thể sẽ mất khoảng 3 tháng nhưng khoảng thời gian này sẽ dần được rút ngắn trong tương lai.

Ông Vladimir Gushchin, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh quốc gia Gamaleya (Nga), ngày 5-4 nói với Hãng thông tấn TASS rằng việc điều chế vắc-xin ung thư cho một bệnh nhân cụ thể sẽ mất khoảng 3 tháng. Ông Gushchin cho biết khoảng thời gian này sẽ dần được rút ngắn trong tương lai.

Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi một bệnh nhân đầu tiên tại Nga đã được tiêm loại vắc-xin ung thư cá thể hóa Neooncovac, được phát triển chung bởi Trung tâm Gamaleya và Trung tâm Nghiên cứu Y học quốc gia về ung thư Blokhin. Trung tâm Gamaleya hiện nghiên cứu các loại thuốc dành cho các bệnh nhân ung thư khác, trong đó có ung thư tuyến tụy, ung thư thận và ung thư phổi không tế bào nhỏ.

Bệnh nhân nói trên là một người đàn ông 60 tuổi, mắc ung thư hắc tố da giai đoạn 3 đã di căn, sống tại vùng Kursk. Tình trạng của bệnh nhân vẫn ổn định và chưa ghi nhận bất kỳ phản ứng bất lợi nào đối với vắc-xin chống ung thư cá thể hóa Neooncovac sau khi được tiêm. Bệnh nhân sẽ được tiêm từ 8 đến 9 liều thuốc, mỗi liều cách nhau 2-3 tuần. Phản ứng miễn dịch của bệnh nhân sẽ được ghi nhận lại sau mỗi lần tiêm. Kết quả dự kiến sẽ có sau 3 tháng điều trị.

Nga kỳ vọng vào vắc-xin ung thư cá thể hóa - Ảnh 1.

Một chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh quốc gia Gamaleya (Nga). Ảnh: TASS

Tuyên bố của Bộ Y tế Nga hôm 1-4 bày tỏ kỳ vọng đây sẽ là bước đột phá trong điều trị căn bệnh ung thư. Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko cho biết Neooncovac đang trong giai đoạn cuối để được triển khai điều trị miễn phí theo hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia.

Năm ngoái, theo đài RT, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt 2 loại thuốc sản xuất trong nước, gồm Neooncovac (vắc-xin công nghệ mRNA) và Oncopept (liệu pháp peptide nhắm vào các khối u đại trực tràng ác tính). Cả 2 loại thuốc bắt đầu được thử nghiệm trên người trong năm 2025.

Ông Andrey Kaprin, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Y học quốc gia về xạ trị - Bộ Y tế Nga, nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Nga sử dụng một loại vắc-xin mRNA được điều chỉnh riêng cho một bệnh nhân cụ thể. Đây là cách tiếp cận hoàn toàn khác biệt, không chỉ nhằm điều trị bệnh mà còn "huấn luyện" hệ miễn dịch nhận diện, loại bỏ chính xác các tế bào gây nguy hiểm.

Thêm tiềm năng của AI trong cải thiện điều trị ung thư

Một nghiên cứu sẽ được thực hiện tại Đại học Oxford (Anh) nhằm khám phá tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc hỗ trợ bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt.

Cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển sang xạ trị ung thư

Ông Joe Biden đang trải qua xạ trị kết hợp điều trị hormone trong kế hoạch chữa ung thư tuyến tiền liệt

"Bệnh ung thư bị lãng quên" tăng bất thường ở người trẻ

Theo các phân tích mới, một loại ung thư trước đây rất hiếm gặp và hầu như gặp ở người lớn tuổi đang xuất hiện nhiều hơn ở người trẻ.

