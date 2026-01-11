HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ngã rẽ cảm xúc

Vân Nhi

Đoàn Thế Vinh, chàng trai Gen Z rẽ hướng khỏi ngành được đào tạo, chọn nghệ thuật như cách tự mở lối đi cho chính mình.

Từ Bình Định (cũ) vào TP HCM, Vinh từng nghĩ đời mình sẽ đi theo sự ổn định. Học Quản trị du lịch nhưng bước vào nghề đúng lúc dịch COVID-19 ập đến, công việc chông chênh, bản thân cũng nhận ra không phù hợp, buộc anh phải tìm hướng mới. Cột mốc đầu tiên là khi Vinh gia nhập Vũ đoàn Bước nhảy. Cuộc sống chuyển nhịp: vui, thu nhập ổn hơn, nhất là anh thấy mình có khát khao thật sự, đầy cảm hứng tạo ra giá trị. Năm đầu đi diễn, Vinh giấu gia đình. Không phải vì xấu hổ mà muốn có thành quả trước khi kể ra. Vinh hiểu rằng không có con đường hoàn toàn ổn định, bất kỳ việc gì cũng có thể biến động. Nếu không có kỹ năng, tình yêu và duyên nghề thì khó trụ vững.

Ngã rẽ cảm xúc - Ảnh 1.

Đoàn Vinh chọn sự nghiêm túc làm kim chỉ nam trên hành trình sự nghiệp. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Quê hương và gia đình là nền tảng vững chãi cho Vinh. Anh trân trọng và biết ơn mọi điều. "Thử thách của tôi bây giờ chẳng là gì so với ba mẹ ngày xưa. Nhà bị lũ cuốn sập, ba mẹ vẫn nuôi 3 đứa con ăn học. Họ vượt qua thì mình cũng phải vượt qua" - Vinh kể. Vinh quan niệm làm nghệ thuật không chỉ cần cảm xúc. "Nhiệt huyết chỉ là chất xúc tác. Người có đam mê thì nhiều, nhưng không phải ai cũng thành công". Anh từng là người rất chần chừ, nhưng đã quyết tâm thay đổi. Cứ thế, từng bước một, anh bớt bay bổng và học cách "hạ cánh đúng lúc", tập trung vào hiệu quả hơn. Vinh dần trở thành nhà sáng tạo nội dung được yêu thích trên mạng xã hội với hơn 1 triệu người theo dõi.

Ngã rẽ cảm xúc - Ảnh 2.

Trong phim “Nhà mình thôi đi!”, Vinh vào vai Bin, người trẻ trong gia đình nhiều thế hệ, vừa tươi sáng, hài hước, vừa ẩn chứa nỗi niềm riêng, mở ra khía cạnh mới trong diễn xuất của anh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Cột mốc quan trọng năm qua của Vinh là được góp mặt ở phim điện ảnh "Nhà mình đi thôi!" của đạo diễn Trần Đình Hiền, sẽ ra mắt mùng 10 Tết Bính Ngọ. Vinh đi học diễn xuất, xem phim nhiều hơn, tìm hiểu điện ảnh, cải thiện ngoại hình... Và điều anh nghĩ mình vô tình học được lại quan trọng nhất: sự nhạy cảm. Từ một chàng trai miền Trung quen cứng cáp, anh đã dám khóc, dám bày tỏ, tháo từng lớp vỏ bọc - điều nên có cho nghề diễn.

Ngã rẽ cảm xúc - Ảnh 3.

Đoàn Thế Vinh cùng diễn viên Uyển Ân và Michelle Lai trong phim “Nhà mình đi thôi”. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Vinh may mắn "gặp đúng người, đúng thời điểm" khi làm việc với đạo diễn Trần Đình Hiền. Sự chỉn chu và tâm huyết của đạo diễn được thể hiện qua từng khung hình. Dù được đào tạo bài bản về điện ảnh, nhưng Trần Đình Hiền không vội bước vào phim dài tập mà kiên trì thực hiện các MV để mài giũa kỹ thuật kể chuyện. Anh mang hơi thở quê hương Đà Nẵng vào phim, tạo cảm giác gần gũi và chân thật. Qua đó, giúp Vinh cảm nhận rõ sự nghiêm túc và an tâm khi hợp tác cùng đàn anh. Trên phim trường, mọi thứ đều khiến Vinh choáng ngợp: máy quay, ê-kíp, nghệ sĩ gạo cội… Vinh bật "chế độ an toàn", gồng cứng người quan sát vì sợ sai, rồi lại tự tạo áp lực khiến việc diễn xuất không được như mong muốn. Được các cô chú, anh chị động viên, Vinh nhận ra: phải thả lỏng và tận hưởng thì mới chạm được vào nhân vật. Dù vừa là vũ công, biên đạo và nhà sáng tạo nội dung, Vinh không muốn bị đóng khung. Anh muốn giữ nghệ thuật trong đời sống và giữ đời sống bên cạnh nghệ thuật. Từ cậu bé Bình Định lớn lên giữa lũ lụt đến phim trường điện ảnh, điều khiến Vinh tự hào nhất không phải danh xưng hay thành tích, mà là cơ hội để hoàn thiện bản thân.

