Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 24-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: VGP

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực dưới sự chỉ đạo sát sao và ủng hộ tích cực của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định vị lại, nâng tầm hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước trong tình hình mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu cho biết phía Nga sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay.

Ông Sergey Shoigu khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới, phù hợp với điều kiện của hai bên để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu đã trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng dầu khí, giao thông vận tải, nhân văn, giao lưu nhân dân, du lịch…

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác, nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất ủng hộ các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Nga, hai bên nhất trí cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga mong muốn có thêm người Việt Nam sang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Nga trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tôn trọng luật pháp và phong tục, tập quán của sở tại; tích cực hòa nhập và có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Liên bang Nga.

Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm và tin cậy chính trị cao, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga sẽ được định vị lại và nâng tầm trong bối cảnh mới, ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.