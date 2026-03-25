Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng

Dương Ngọc

(NLDO)- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, ngày 24-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã có cuộc gặp với Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu. Ảnh: VGP

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu đánh giá trong thời gian qua, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga-Việt Nam đã phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực dưới sự chỉ đạo sát sao và ủng hộ tích cực của Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Vladimir Putin.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyến thăm lần này mang ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc định vị lại, nâng tầm hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước trong tình hình mới, góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Shoigu cho biết phía Nga sẽ nỗ lực cùng với các bộ, ngành của Việt Nam triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ các chuyến thăm và các cuộc gặp gỡ tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua; đồng thời khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình thế giới nhiều biến động hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga - Ảnh 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Thư ký Hội đồng An ninh Sergey Kuzhugetovich Shoygu. Ảnh: VGP

Ông Sergey Shoigu khẳng định Nga luôn mong muốn phát triển hơn nữa những lĩnh vực hợp tác mà hai bên đã có nền tảng, tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực mới, phù hợp với điều kiện của hai bên để phục vụ công cuộc phát triển kinh tế-xã hội, nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Sergey Shoigu đã trao đổi, đề xuất nhiều biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng-an ninh, kinh tế-thương mại-đầu tư, năng lượng dầu khí, giao thông vận tải, nhân văn, giao lưu nhân dân, du lịch…

Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự, đào tạo nhân lực chất lượng cao, phát huy tốt vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định hai bên còn nhiều tiềm năng và dư địa để khai thác, nâng tầm hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; thống nhất ủng hộ các cơ quan chức năng hai nước tăng cường trao đổi thông tin, hợp tác phòng chống các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, phù hợp với Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Về cộng đồng người Việt Nam tại Nga, hai bên nhất trí cộng đồng có nhiều đóng góp tích cực vào quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga mong muốn có thêm người Việt Nam sang sinh sống, học tập và làm việc tại Liên bang Nga, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước Nga trong bối cảnh hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về tôn trọng luật pháp và phong tục, tập quán của sở tại; tích cực hòa nhập và có đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Liên bang Nga.

Hai bên tin tưởng rằng với quyết tâm và tin cậy chính trị cao, quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga sẽ được định vị lại và nâng tầm trong bối cảnh mới, ngày càng phát triển, mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân hai nước.

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến doanh nghiệp hai nước trao 4 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực: Dầu khí, vận tải biển, đường sắt, logistics.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đối tác hàng đầu của Việt Nam về dầu khí

Thủ tướng đề nghị Zarubezhneft phối hợp với Petrovietnam mở rộng hoạt động đầu tư các dự án thăm dò khai thác dầu khí mới tại Việt Nam và Nga.

Việt Nam - Nga ký kết hợp tác xây dựng Nhà máy điện hạt nhân

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin chứng kiến ký kết hiệp định về hợp tác xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo