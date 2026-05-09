Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Ngày 9-5 được người Nga gọi là Ngày Chiến thắng bởi vào lúc 0 giờ 43 phút (giờ Moscow) ngày 9-5-1945, văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã được ký kết, chấm dứt Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.

Theo thông lệ, lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay vẫn được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 9-5 (giờ địa phương, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), theo hãng tin TASS.

Các bệ phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga diễu hành trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng (9.5.1945-9.5.2025) tại Moscow - Ảnh: AP

Ngoài ra, trên khắp nước Nga cũng diễn ra các cuộc diễu hành, tụ họp, hội nghị và lễ đón tiếp long trọng để vinh danh các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

Cũng theo TASS, lễ duyệt binh năm nay sẽ có lãnh đạo một số quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, bao gồm Belarus, Kazakhstan, Lào, Malaysia, Slovakia, Uzbekistan, Abkhazia, Nam Ossetia và Cộng hòa Srpska.

Trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng Nga chưa gửi lời mời chính thức nào tới các nhà lãnh đạo nước ngoài để kỷ niệm Ngày Chiến thắng, mà chỉ cho biết sẽ vui mừng chào đón bất cứ ai sẵn sàng đến chung vui nhân ngày lễ trọng đại này.