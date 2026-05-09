HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng

Anh Thư

(NLĐO) - Lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại được Nga tổ chức vào ngày 9-5 tại Quảng trường Đỏ ở Moscow.

Ngày 9-5 được người Nga gọi là Ngày Chiến thắng bởi vào lúc 0 giờ 43 phút (giờ Moscow) ngày 9-5-1945, văn kiện đầu hàng vô điều kiện của Đức Quốc xã được ký kết, chấm dứt Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của Liên Xô.

Theo thông lệ, lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay vẫn được tổ chức tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, bắt đầu lúc 10 giờ sáng ngày 9-5 (giờ địa phương, tức 14 giờ cùng ngày theo giờ Việt Nam), theo hãng tin TASS.

Nga tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 81 năm Ngày Chiến thắng - Ảnh 1.

Các bệ phóng tên lửa phòng không S-400 của Nga diễu hành trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng (9.5.1945-9.5.2025) tại Moscow - Ảnh: AP

Ngoài ra, trên khắp nước Nga cũng diễn ra các cuộc diễu hành, tụ họp, hội nghị và lễ đón tiếp long trọng để vinh danh các cựu chiến binh của Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại 1941-1945.

TIN LIÊN QUAN

Cũng theo TASS, lễ duyệt binh năm nay sẽ có lãnh đạo một số quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, bao gồm Belarus, Kazakhstan, Lào, Malaysia, Slovakia, Uzbekistan, Abkhazia, Nam Ossetia và Cộng hòa Srpska.

Trong cuộc điện đàm mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng Nga chưa gửi lời mời chính thức nào tới các nhà lãnh đạo nước ngoài để kỷ niệm Ngày Chiến thắng, mà chỉ cho biết sẽ vui mừng chào đón bất cứ ai sẵn sàng đến chung vui nhân ngày lễ trọng đại này.

Các buổi lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng được tổ chức hàng năm tại Quảng trường Đỏ từ năm 1995, kèm theo màn diễu hành của các khí tài quân sự hạng nặng từ năm 2008.

Các sự kiện này chỉ bị tạm hoãn hoặc chuyển sang hình thức trực tuyến vào năm 2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Vào năm đó, cuộc duyệt binh chính diễn ra vào ngày 24-6.

Trong giai đoạn 2023-2024, các cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng 9-5 đã bị hủy bỏ ở một số vùng của Nga vì lý do an ninh.

Tin liên quan

Vì sao bộ trưởng quốc phòng Nga không mặc quân phục khi duyệt binh?

Vì sao bộ trưởng quốc phòng Nga không mặc quân phục khi duyệt binh?

(NLĐO) - Khác với những người tiền nhiệm, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov xuất hiện tại lễ duyệt binh với bộ veston thay vì quân phục.

Video: Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ

(NLĐO) - Tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow - Liên bang Nga, 68 quân nhân Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng.

Nga long trọng duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng

(NLĐO) - Nga tổ chức lễ duyệt binh long trọng tại Moscow để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (9.5.1945 - 9.5.2025).

duyệt binh ngày chiến thắng Quảng trường Đỏ Moscow duyệt binh Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo